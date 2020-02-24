Başkan Hürriyet 'Erenler'i dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Hürriyet 'Erenler'i dinledi - Son Dakika

Başkan Hürriyet 'Erenler'i dinledi

7 saat önce

Erenler Mahallesi'nde incelemelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mahallenin talep ve isteklerini yerinde dinledi.

Başkan Hürriyet 'Erenler'i dinledi, System.String[]

Erenler Mahallesi'nde incelemelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mahallenin talep ve isteklerini yerinde dinledi.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Erenler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle muhtarı Yaşar Eker ve belediye heyeti ile birlikte mahalleyi gezen Başkan Hürriyet, mahallenin eksikliklerinin giderileceğini söyledi. Meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği incelemelerde Başkan Hürriyet, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi. Vatandaşlar kendi mahallelerinde incelemede bulunan Başkan Hürriyet'e taleplerini direkt iletme imkanı buldu. Başkan Hürriyet ve ekibi gerekli notları alarak çalışmaların en kısa süre içerisinde başlayacağını belirtti.


Erenler Mahallesi'nde bulunan İZMEK binasına giren Başkan Hürriyet, kadın kursiyerlerin isteklerini dinledi. Kursiyerlerin çok küçük bir alanda eğitim aldıklarını fark eden Başkan Hürriyet, "Burası sizin için küçük bir bina. Ben taşınma talimatını burayı görür görmez verdim ama zaten İZMEK hocalarımız şu an da birkaç yer bulmuşlar. En kısa sürede sizi daha rahat edeceğiniz bir binaya taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, Erenler, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'de stratejik öneme sahip olan Neyrab köyü, muhaliflerin kontrolüne girdi
Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kaptan pilot tutuklandı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırseverlere derslik ve okul yapımı için bağışta bulunma çağrısı yaptı BM'den İdlib uyarısı: Bu bölgede gerçek bir kan gölü, sivil katliamı göreceğiz

Son Dakika Haberleri
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 22:37:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Hürriyet 'Erenler'i dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]