Başkan Hürriyet, esnaf komisyonu ile bir araya geldi - Son Dakika

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kent merkezini yeniden canlandırmak için kurulan esnaf komisyonu ile önceki akşam bir araya geldi.



İzmit Fethiye Caddesi ve çevre caddelerde faaliyet gösteren işletme sahibi esnafların yer aldığı komisyon toplantısında hem vatandaşın hem esnafın beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Hem vatandaşların, hem esnafın sorunu olan kent merkezindeki durağanlığı ortadan kaldırmak için bir araya gelen esnaf komisyonu toplantısına Başkan Hürriyet'in yanı sıra, Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ve Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır da katıldı. Kentin prestij caddesi olabilecek alanlarında yapılacak olan çalışmalara belediye olarak tek başlarına karar vermeyeceklerini ifade eden Başkan Hürriyet, "Herkesin önerisinin ve onayının olacağı şekilde bir çalışma yürütmek istiyoruz"dedi.



Çarşı merkezdeki değişimin sürekli olması gerektiğini belirten Başkan Hürriyet, "3-4 yılda bir yapılan ufak ekleme ya da tadilatlardan bahsetmiyoruz. Özellikle Fethiye Caddesi, Yürüyüş Yolu ve çevre caddelerde esaslı bir düzenleme ve değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Zemini, sokak mobilyaları, ışıklandırmaları, kullanılacak renk skalasına kadar sil baştan bir proje hazırlığı içerisindeyiz. Yapacağımız düzenlemeler yıllar sonrada keyifle kullanılsın istiyoruz" diye konuştu. Yeni yılı İzmit Kent Meydanı'nda tüm esnaf ve vatandaşlarla karşılanacağı yıl başı panayırı hakkında da bilgi veren Başkan Hürriyet, "Biz istiyoruz ki yeni yılda insanlar kent meydanında olsun. Evlerde mandalinaların soyulduğu, tombalaların oynandığı, kestanelerin pişirildiği, bozaların içildiği, sıcak saleplerin yapıldığı zamanları hatırlatacak bir etkinlikle yeni yılı tüm kentimizle karşılayalım istiyoruz" şeklinde konuştu.



Vatandaşları bir hafta boyunca Belsa önünde gerçekleşecek olan yılbaşı panayırına davet eden Başka Hürriyet, "Bu panayırda, esnaflarımızda yer alsın, vatandaşlarımız diğer illere alışveriş için gitmesin, alışverişini kent esnafımızdan yapsın. Yeni yılı kol kola bütün kentimiz birlikte karşılasın istiyoruz. Kent meydanındaki etkinliğin tüm lojistiği, alt yapısı, kurulumu bize ait olacak. Bu sebeple sizlerin de önerileri bizler için çok önemli" diyerek esnafların yapılacak olan çalışmalar hakkındaki görüş ve taleplerini dinledi.



Öte yandan İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesi Kent Meydanı mevkiinde yer alan kafe işletmecilerinin talebi doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde üzerinde araç parkının yasak olduğu yol boyunca 40 adet saksı ve saksı içlerine de 320 adet altuni taflan ve 240 adet buz çiçeği dikildi. - KOCAELİ