Son Dakika Haberleri: Başkan Hürriyet, esnafla bir araya geldi
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Hürriyet, esnafla bir araya geldi

1 saat önce

Mehmet Ali Paşa Mahhallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hürriyet, "Bu şehri sizlerle birlikte yöneteceğiz" dedi.

Başkan Hürriyet, esnafla bir araya geldi, System.String[]
Mehmet Ali Paşa Mahhallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hürriyet, "Bu şehri sizlerle birlikte yöneteceğiz" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Zincirlikuyu Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hürriyet, istek ve şikayetleri dinledi. Esnaflara hayırlı ve bol kazançlar dileyip vatandaşlarla sohbet eden Hürriyet'e CHP meclis üyesi Devrim Bal ve Ertugrul Malçok, CHP İl yöneticileri ile mahalle muhtarı Yaşar Doğan eşlik etti. Bölgedeki esnaflarla çay içip sohbet eden Başkan Hürriyet İzmit'in en eski ve en merkezi yerleşim alanlarından biri olan Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nin şehrin cazibe merkezi olması için çalıştıklarını söyledi.

Ziyareti sırasında konuşan Başkan Hürriyet, "Mahallemiz farklı kültürlerin bir arada yaşadığı şehrimizin en eski, en bilinir yerleşim alanlarından biridir. Mahallemizin sahip olduğu önemi dikkate alarak hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın mutlu olacağı çalışmalar yürütmek istiyoruz. Tabi ki bunu yaparken hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın fikirleri bizim için çok önemli. Çünkü biz bu şehri sizlerle birlikte yöneteceğiz" dedi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:33 Kaynak: İHA
mehmet ali paşa, hürriyet, izmit, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeğeninin kocasını öldüren amcanın ifadesi ortaya çıktı Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lüks yatta eski eşiyle keyif sürüyor Son dakika! Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde patlama: 3 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:22:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Hürriyet, esnafla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]