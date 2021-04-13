Başkan Hürriyet iki yıllık hizmetlerini anlattı - Son Dakika

Başkan Hürriyet iki yıllık hizmetlerini anlattı

13.04.2021 09:47
Başkan Hürriyet iki yıllık hizmetlerini anlattı, System.String[]

İzmit meclisinde faaliyetlerini tek anlatan İzmit Belediye Fatma Kaplan Hürriyet, "Başarı oranlarına bakacak olarak başarı oranını yüzde 71'lerden yüzde 93'lere kadar çıktığımızı görüyoruz" dedi.

İzmit meclisinde faaliyetlerini tek anlatan İzmit Belediye Fatma Kaplan Hürriyet, "Başarı oranlarına bakacak olarak başarı oranını yüzde 71'lerden yüzde 93'lere kadar çıktığımızı görüyoruz" dedi.

İzmit Belediyesinin Nisan ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi belediye hizmet binası meclis salonunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesi sonrasında Başkan Hürriyet iki yıllık faaliyetlerini anlattı. Korona virüs sürecinin hizmetlerin şekillenmesinde etkili olduğunu söyleyen Hürriyet, "2020 yılı Faaliyet Raporumuzu 6 Stratejik Amaç doğrultusunda gerçekleştirdik. Bunu paydaş toplantılarıyla, çalıştaylarıyla ve kent dinamiklerimizle yaptığımız çalışmalarla belirledik. Başarı oranlarına bakacak olarak başarı oranını yüzde 71'lerden yüzde 93'lere kadar çıktığımızı görüyoruz" dedi.

Kaynakları doğru kullanarak, israftan uzak yatırım ve hizmet politikaları üretmeye çalıştıklarını belirten Hürriyet, "Bizim çok önemsediğimiz ve üzerinde ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğimiz üreten kent vizyonuyla İzmit'te tarımsal üretim hamlesi başlattık. Durhasan Mahallesi'nde atıl durumda bulunan araziden 3 tondan fazlada ürün aldık. Elde edilen ürünler, gelir seviyesi düşük vatandaşlara Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında ücretsiz olarak dağıttık. Sonrasında yine fide üretimi ve tohum konusunda çalışmalarla çiftçilerimize ek destekler olabilirse diye devam ediyor" diye konuştu.

"Kardeş Eller" "Dost Eller" projeleri ile ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını anlatan Hürriyet, interneti olmayan köylere internet ulaştırarak eğitime katkı sunduklarını belirtti. Hayata geçirilen projelerin ardından yapılacak projelerden bahseden Hürriyet, "Kuşaklar Arası Yaşam Merkezi, çok önem verdiğimiz proje Türkiye'de örneği yok. Gündoğdu Mahallesimizde belediyemiz mülkiyetinde bulunan 4 bin 600 m2 büyüklüğündeki kuşaklararası yaşam merkezimizin proje çalışmaları bitti. Proje ile kuşakların karşılaşma mekanı haline gelerek kent içerisindeki dayanışmayı arttırmak istiyoruz. Seneye ihale aşaması tamamlandığında hayata geçirmek istiyoruz. Yenişehir mahallemizde İzmit Sanat Merkezi'nin de ihalesine çıkıyoruz. Malta mahallemizde Alzheimer Yaşam Evi hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Temizlik araçları ile tasarruf yaptıklarını ifade eden Hüriiyet, "2020 yılı içerisinde yaptığımız maliyet analizleri neticesinde; İller Bankası ve bankadan kullanılan kredi ile 71 adet çöp kamyonu ve iş makinesi Devlet Malzeme Ofisinden satın alındı. Bu çalışmamız neticesinde aylık yaklaşık 3,5 milyon TL tutarında "temizlik araçlarının alımı" maliyetinden tasarruf etmiş olduk. Hizmet araçlarıyla ilgili bir ihale gerçekleştirmeyeceğimiz için de toplam 7 yıl için 160 milyon liralık bir tasarruf yapmış olduk"

Son olarak 2021 yılında da hizmetlere devam edeceklerini söyleyen Hürriyet şöyle konuştu: "Biz hiç gayrimenkul satmadan ve hiçbir bakanlıktan destek almadan 2 yıl gibi süreç içerisinde ciddi çalışmalara imza attık." - KOCAELİ

Başkan Hürriyet iki yıllık hizmetlerini anlattı
Başkan Hürriyet iki yıllık hizmetlerini anlattı

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, Kocaeli, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Hürriyet iki yıllık hizmetlerini anlattı - Son Dakika


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