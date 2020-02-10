Başkan Hürriyet'in işçi kararına mahkemeden onay - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Hürriyet'in işçi kararına mahkemeden onay - Son Dakika

Başkan Hürriyet'in işçi kararına mahkemeden onay

6 saat önce

İzmit Belediyesi'nin önceki yönetimi tarafından pedagog görevinden alınarak düğün salonunda görevlendirildiği iddia edilen çalışan, mahkeme kararı ile göreve iade edildi.

Başkan Hürriyet'in işçi kararına mahkemeden onay, System.String[]

İzmit Belediyesi'nin önceki yönetimi tarafından pedagog görevinden alınarak düğün salonunda görevlendirildiği iddia edilen çalışan, mahkeme kararı ile göreve iade edildi.


İzmit Belediyesinin önceki yönetimi tarafından, pedagog görevinden alınarak düğün salonunda görevlendirildiği iddia edilen belediye çalışanı Nurdan Külcü'nün, Kocaeli 2. İdare Mahkemesinde süren davasında karar çıktı. Mahkeme, Nurdan Külcü hakkında göreve iade kararı verdi. Devam eden mahkeme sürecinde ise belediye başkanlı görevine gelen Fatma Kaplan Hürriyet tarafından Külcü, uygun bir göreve getirildi. Mahkemenin sonuçlanması ile Hürriyet'in kararı onaylanmış oldu. Davayı gören mahkeme de Külcü'yü haklı bulurken, kararla birlikte Nurdan Külcü yenden pedagog kadrosuna atanacak. Ayrıca personel, kayıp haklarını da yasal faiziyle birlikte İzmit Belediyesi'nden alacak. - KOCAELİ

Hürriyet, İzmit, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:58 Kaynak: İHA
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