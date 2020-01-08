Başkan Hürriyet İZMEK kursiyerleri ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Hürriyet İZMEK kursiyerleri ile buluştu - Son Dakika

Başkan Hürriyet İZMEK kursiyerleri ile buluştu

6 saat önce

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ayazma Mahalle Konağı'na yaptığı ziyarette İZMEK kursiyerleri kadınlar ile bir araya geldi.

Başkan Hürriyet İZMEK kursiyerleri ile buluştu, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ayazma Mahalle Konağı'na yaptığı ziyarette İZMEK kursiyerleri kadınlar ile bir araya geldi.


İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Ayazma Mahalle Konağı'nda yer alan İZMEK kurslarında eğitim gören kadın kursiyerleri ziyaret etti. Başkan Hürriyet'e, Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Koordinatör Hakan Özkum, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek ve muhtar azaları eşlik etti. El nakışı ve dikim kursiyerleri ile çalışma atölyelerinde bir araya gelen Başkan Hürriyet, kadınların el emeği ile ürettiği tekstil ürünlerini inceledi.


Yapılan işlerin oldukça başarılı olduğunu ifade eden Başkan Hürriyet, "Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Diliyoruz ki sizlerin burada yaptığı üretimler tüm kentimize büyük katkılar sunacaktır. Bildiğiniz üzere bir kadın kooperatifi kurduk. Hem kadınlarımız hem kentimiz kazansın, kendi öz kaynaklarımız ile bu kenti kalkındıralım istiyoruz. Her birinizi emeklerinden ötürü kutluyorum" dedi.


Başkan Hürriyet, kursiyerlerin ardından mahalle konağı içerisinde hizmet veren ve kadınların farklı dallarda çeşitli antrenmanlar yapmasına olanak sağlayan spor salonunu ziyaret etti. Kadınların pilates çalışmasını izleyen Başkan Hürriyet, antrenman sonrası kursiyerlerle ile sohbet etti. Kadınların talep ve isteklerini de değerlendiren Başkan Hürriyet, en kısa sürede gerekli çalışmaları başlatacağını belirtti. Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek ve azaları Başkan Hürriyet'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, Fırat, İzmit, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Japonya'dan ABD-İran gerilimi hakkında ilk kez açıklama yapıldı: Son derece endişeliyiz
İstanbul'un en işlek caddesindeki bir kebapçıda cinsel içerikli film oynatıldı Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 asker şehit oldu

Son Dakika Haberleri
21:35 İran'ın saldırısına dünyadan tepkiler - Son Dakika Haber
21:32 Alanya'da 241 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika Haber
21:32 Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 8 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü... - Son Dakika Haber
21:20 Erdoğan ve Putin'in çağrısının ardından Libya'da savaşı bitirecek hamle! Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter, Roma'ya gidiyor - Son Dakika Haber
21:20 ABD Başkanı Trump: "Erken uyarı sistemi sayesinde hiçbir zayiat olmadı" - Son Dakika Haber
20:19 İran'ın saldırıları sonrası ABD üslerinin son halleri görüntülendi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 21:41:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Hürriyet İZMEK kursiyerleri ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]