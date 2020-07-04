Başkan Hürriyet Karamürsel'in kurtuluşunu unutmadı - Son Dakika

Başkan Hürriyet Karamürsel'in kurtuluşunu unutmadı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a kutlama mesajı gönderdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a kutlama mesajı gönderdi.

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a, 4 Temmuz Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü nedeniyle kutlama mesajı gönderdi. İzmit'ten tüm Karamürsel'e sevgilerini ileten Başkan Hürriyet, Başkan Yıldırım'a görevinde başarılar diledi.


Başkan Hürriyet tarafından gönderilen kutlama mesajında, "Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Karamürsel'in Türkiye'nin gücüne güç katar hale gelmesinde emeği geçen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları başta olmak üzere, tüm büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu güzel ve özel gün vesilesiyle Karamürsel'e, İzmit'ten sevgilerimizi ileterek, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a çalışmalarında başarılar diliyorum. Ülkemizin geçtiği bu zorlu günleri hep birlikte atlatacağımıza olan inancımı belirtiyor, Karamürselli vatandaşlarımıza sağlıklı günler temenni ediyorum" ifadeleri yer aldı. - KOCAELİ

İsmail Yıldırım, Karamürsel, Hürriyet, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Hürriyet Karamürsel'in kurtuluşunu unutmadı - Son Dakika

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