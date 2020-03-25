Başkan Hürriyet koronavirüs çalışmalarını sahadan yönetiyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Hürriyet koronavirüs çalışmalarını sahadan yönetiyor - Son Dakika

Başkan Hürriyet koronavirüs çalışmalarını sahadan yönetiyor

6 saat önce

İzmit Belediyesi Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ekiplerin korona virüse karşı yürüttüğü mücadele çalışmalarını sahaya inerek yönetiyor.

Başkan Hürriyet koronavirüs çalışmalarını sahadan yönetiyor, System.String[]

İzmit Belediyesi Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ekiplerin korona virüse karşı yürüttüğü mücadele çalışmalarını sahaya inerek yönetiyor.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların korona virüsten korunması amacıyla, Belediyenin tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Hürriyet, korona virüse karşı hayata geçirilen uygulamaları ve çalışmaları bizzat yerinde takip ediyor. Bu kapsamda sağlıkçıları unutmayan Başkan Hürriyet, yoğun çalışma koşullarında görevlerini yerine getiren sağlık personellerine bağışıklığı güçlendirici gıda ürünleri dağıttı. Sağlık personeline verdiği bu destekte İzmit'te yer alan hastaneleri tek tek dolaşan Başkan Hürriyet, zor şartlarda görevini yerine getiren personele moral verdi.


Koronavirüsle mücadelede bütün çalışmaları yakından takip eden Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi bünyesinde Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi'nde kurulan ve sağlık kuruluşlarına dağıtılmak üzere anti bakteriyel maske üretilecek olan İzmit Belediyesi Dikimevi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Hürriyet, ilk etapta sağlık kuruluşlarına teslim edilmek üzere üretilecek 8 bin adet anti bakteriyel maske yapımında çalışan emekçi personelin çalışmalarını inceleyerek, kolaylıklar diledi.


İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in koronavirüs hastalığı stresine karşı uygulamaya koyduğu "Psiko-Sosyal Destek Hattı" Psikolog Seyhan Türkmen Yalım ve koordinesinde hayata geçirildi. Psiko-Sosyal Destek Hattı'nda, Yalım'la birlikte, Uzman Psikolog Betül Arıkan nöbetleşe olarak hizmet verecek.


Öte yandan, korona virüsün patolojik etkisinin yanında, moral ve motivasyona olan olumsuz etkilerinin göz önünde bulundurularak İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Psiko-Sosyal Destek Hattı" çalışmaya başladı. Psikolog Seyhan Türkmen Yalım koordinesinde psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadroyla vatandaşa korona virüs stresiyle baş etme yöntemleri anlatılıyor. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:32 Kaynak: İHA

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