Başkan Hürriyet Malta Mahallesi'nde istek ve talepleri dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Hürriyet Malta Mahallesi'nde istek ve talepleri dinledi - Son Dakika

Başkan Hürriyet Malta Mahallesi'nde istek ve talepleri dinledi

6 saat önce

Mahallerden gelen istek ve talepleri yerinde değerlendiren Başkan Hürriyet Malta Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak vatandaşları dinlediİzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mahallerden gelen istek ve talepleri tamamlamak üzere gerçekleştirdiği inceleme ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Hürriyet Malta Mahallesi'nde istek ve talepleri dinledi, System.String[]

Mahallerden gelen istek ve talepleri yerinde değerlendiren Başkan Hürriyet Malta Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak vatandaşları dinledi


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mahallerden gelen istek ve talepleri tamamlamak üzere gerçekleştirdiği inceleme ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Hürriyet'in inceleme ziyaretlerindeki bir sonraki durağı Malta Mahallesi oldu. Ziyarete, Muhtarlar Masası Koordinatörü meclis üyesi Süleyman Şen, Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç, Malta Mahallesi Muhtarı Bekir Boz, muhtar azaları ve mahalle sakinleri de katıldı.


İlk olarak Malta Mahalle Muhtarlığında Başkan Hürriyet ile bir araya gelen heyet, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi. Verilen teknik bilgilerin ardından Başkan Hürriyet ve beraberindeki heyet bölgede incelemelerde bulundu. Özellikle sosyal yaşam alanlarındaki eksiklikler üzerinde durulurken, vatandaşlar birebir olarak Başkan Hürriyet'e taleplerini iletti. Başkan Hürriyet söz konusu taleplerle ilgili gerekli çalışmaların başlatılacağını duyurdu. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:07 Kaynak: İHA
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