Başkan Hürriyet, Park ve Bahçeler ekipleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Hürriyet, Park ve Bahçeler ekipleriyle bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, salgın sürecinde yoğun bir mesai ile çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile bir araya gelerek kente fayda sağlayacak yeni projeler hakkında fikir alışverişi yaptı.

Başkan Hürriyet, Park ve Bahçeler ekipleriyle bir araya geldi, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, salgın sürecinde yoğun bir mesai ile çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile bir araya gelerek kente fayda sağlayacak yeni projeler hakkında fikir alışverişi yaptı.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüs salgını sürecinde kent genelinde özveriyle çalışmalarını yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle, bir araya geldi. Başkan Hürriyet toplantıda Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç, müdürlük amirleri ve belediyenin sınavla işe alım sürecini başarıyla tamamlayarak iş başı yapan ziraat mühendisleri ile yeni projeleri masaya yatırdı.


Salgın sürecinde sürdürdükleri özverili çalışmalardan ötürü Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine kent adına teşekkür eden Başkan Hürriyet, "İzmit Belediyesi olarak hem yeni projelerimiz üzerinde çalışıyor hem de var olan hizmetlerimizi kentimiz için sürdürmeye devam ediyoruz. Sorumlu olduğumuz çok fazla park bahçelerimiz, yeşil alanlarımız var. Vatandaşlarımızın dışarıya çıktığında ferah ve sağlıklı ortamlarda bulunması için var gücümüzle çalışıyoruz. Güzel ve bakımlı park alanlarında çocuklarımız oynasın istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.


İnsanların nefes alacağı yeni yaşam alanları kurmak için park ve bahçeler müdürlüğü olarak projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Hürriyet, "Kompost gübre üretimi, pelet üretimi gibi geri dönüşümü destekleyen projeleri, belediyemizin tasarruf edeceği projeleri masaya yatırıyor ve hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda üreten belediye anlayışını destekleyen ve kentimize büyük fayda sağlayacak yepyeni projelerin kararlarını aldık. Ben tüm emekçi arkadaşlarımıza harcadıkları büyük mesai ve yoğun çabalarından ötürü tüm kent adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.


Sınavla işe alım sürecini başarıyla tamamlayarak görevlerine başlayan yeni ziraat mühendislerine de başarılar dileyen Başkan Hürriyet, "Yeni ziraat mühendislerimiz hem kırsal hizmetler projelerinde hem de park ve bahçeler projeleri kapsamında kurulacak yeni yaşam alanları çalışmalarında bizlere destek verecekler. Özellikle teknik personel alımında belediye olarak çok ciddi bir sınav süreci gerçekleştiriyoruz. Akılla, bilimle, alanında uzman kişilerle projelerimizi oluşturmak ve halkımıza, kentimize fayda sağlayacak çalışmaları hayata geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.


Hem yazılı hem sözlü sınavda bağımsız komisyonumuzdan en yüksek notları alan 3 ziraat mühendisini ekibe kattıklarını açıklayan Başkan Hürriyet, "Bugün onların hem yeni fikirlerini, hem de üretkenliklerini de katarak yeni projelerimizi hep birlikte şekillendirdik. Hem de yapılan çalışmaları onlara aktararak mevcut hizmetlerimizi sunacakları katkılarla zenginleştirmek istedik. İzmit Belediyesi olarak ekiplerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. İzmit Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımızın teknik anlamda bilgi, deneyim ve vizyon sahibi olmasına dikkat ediyoruz. Bu da belediyemizin üretkenliğini, iş yapma kapasitesi ve kalitesini arttırıyor" ifadelerini kullandı.


Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ise, "Daha önceden tohumlarını ektiğimiz projelerimizi hayata geçireceğiz. Her koyduğumuz taşın bile kamuda çok ciddi dönüşleri oluyor. Uygulama aşamasında birçok vatandaşımız bizlere ulaşarak, projelerimize destek vermek istediklerini söylüyor, fikirlerini bizlerle paylaşıyor. Elimizdeki kaynakları bu kent için nasıl daha iyi değerlendiririz noktasında sadece ekibimizle değil tüm İzmitlilerle adeta beyin fırtınası yapmış oluyoruz. Tüm bu süreçlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç ise, "Üretken, halkın ihtiyaçlarını karşılayan bir müdürlük olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, Hürriyet, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 03:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Hürriyet, Park ve Bahçeler ekipleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Son Dakika

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı "Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz! Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu 5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı "Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum
3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi 3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi         
21:42
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor         
21:28
Ünlü model Larissa Gacemer, Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor         
21:10
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı         
20:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız         
20:57
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir         
20:46
Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti         
19:38
Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı         
19:34
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi         
19:27
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti         
19:14
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek         
18:48
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı         
18:38
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu         
18:15
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz         
18:14
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor         
17:35
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı         
17:35
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum         
17:23
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu         
17:21
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız         
17:18
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti         
17:17
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı         
17:05
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı         
17:03
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor         
16:35
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım? Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?         
16:26
'Hepimiz balonuz' diyen Hatice, havuz başında mini şortlu paylaşım yaptı 'Hepimiz balonuz' diyen Hatice, havuz başında mini şortlu paylaşım yaptı         
16:25
Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi         
16:08
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli         
16:07
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey         
16:06
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı         
16:00
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor         
15:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2020 22:03:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Hürriyet, Park ve Bahçeler ekipleriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]