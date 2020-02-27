Başkan Hürriyet, Regaip Kandilini helva dağıtarak kutladı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Hürriyet, Regaip Kandilini helva dağıtarak kutladı - Son Dakika

Başkan Hürriyet, Regaip Kandilini helva dağıtarak kutladı

6 saat önce

İzmit Belediyesi Fatma kaplan Hürriyet, Regaip Kandili için kurulan stantta vatandaşlara helva ikramında bulundu.

Başkan Hürriyet, Regaip Kandilini helva dağıtarak kutladı, System.String[]

İzmit Belediyesi Fatma kaplan Hürriyet, Regaip Kandili için kurulan stantta vatandaşlara helva ikramında bulundu.


İzmit Belediyesi, mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili için kentin 8 farklı noktasında vatandaşlara helva dağıttı. İzmit Belediyesi tarafından Fevziye Camii, Zincirlikuyu Camii, Mehmet Ali Paşa Camii, Orhan Camii, Kuruçeşme Camii, Alikahya, Akmeşe ve Belsa Plaza önünde akşam saatlerinde helva dağıtımı gerçekleştirildi. Recep ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili için kurulan helva dağıtım stantlarının İzmit Belediyesi Hizmet Binası önündeki durağında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hem vatandaşların kandilini kutladı, hem de helva ikramında bulundu.


Başkan Hürriyet'e İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve birim müdürleri de helva dağıtımında eşlik etti. Başkan Hürriyet, standa gelen tüm vatandaşlarla tek tek sohbet ederek, kandillerinin mübarek, edilen dualarının kabul olmasını diledi. Regaip Kandilinin idraki öncesinde vatandaşların helva standına kandil simitleri getirerek Başkan Hürriyet'e ve belediye personellerine ikramda bulunması ise dikkat çekti. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:04 Kaynak: İHA
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