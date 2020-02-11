Başkan Hürriyet sanat için mesai yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Hürriyet sanat için mesai yapıyor - Son Dakika

Başkan Hürriyet sanat için mesai yapıyor

7 saat önce

İzmit'teki sanatsal ve kültürel faaliyetleri arttırmayı hedefleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2020 yılındaki planlama için ekibi ile yeni projeleri ele aldı.

Başkan Hürriyet sanat için mesai yapıyor, System.String[]

İzmit'teki sanatsal ve kültürel faaliyetleri arttırmayı hedefleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2020 yılındaki planlama için ekibi ile yeni projeleri ele aldı.


Kültür ve sanat alanında birçok etkinlik düzenleyerek kent halkının takdirini kazanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni projeleri hayata geçirmek üzere ekibi ile bir araya geldi. Kültür Müdürü Dilek Alp ve birim çalışanları ile bir araya gelen Başkan Hürriyet, 2020 yılının yıllık plan toplantısında yeni yılda halkın taleplerine göre gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler için yol haritasını belirledi.


Toplantıda konuşan Başkan Hürriyet, "Göreve gelmeden önce bu kente İzmit'in tıkanmış sanata giden damarlarını açmak için söz verdim. Bizler istiyoruz ki İzmit sanatsal faaliyetleri ile kültürel aktiviteleri ile her yerde örnek alınsın, her yerde konuşulsun. İzmit'i cazibe merkezi haline getirmek istiyorsak, vatandaşlarımızın isteklerine kulak vereceğiz. Kültürel ve sanatsal etkinliklerde halkımız deşarj olacak, birlikte üretecek birlikte eğlenecek İzmit'i gülümseteceğiz. Yine bir Pazar günü geç saatlere kadar bu planlamada ve çalışmalarda yer alan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
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