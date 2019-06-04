Son Dakika Haberleri: Başkan Hürriyet, şehitleri unutmadı
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Başkan Hürriyet, şehitleri unutmadı

46 dakika önce

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ramazan Bayramı arifesinde Bağçeşme asker ve polis şehitliğini ziyaret etti.

Başkan Hürriyet, şehitleri unutmadı, System.String[]
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ramazan Bayramı arifesinde Bağçeşme asker ve polis şehitliğini ziyaret etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Valiliğinin düzenlediği programda Ramazan Bayramı arifesinde Bağçeşme Şehitliği'nde bulunan polis ve asker şehitliğini ziyaret etti. Şehitlerin ruhuna Fatiha okuyan Başkan Hürriyet, şehit aileleri ve çocuklarını yalnız bırakmadı. Şehit kabirlerine tek tek karanfil bırakan Başkan Hürriyet, şehit yakınlarıyla da bol bol sohbet etti.

Başkan Hürriyet ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı arifesinde şehitlerimizi ve şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Millet olarak Ramazan ayımızı böyle huzurlu yaşayabiliyor, bayramlarımıza ulaşabiliyorsak şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesinde. Şehitlerimiz bizlerin bağrında yatıyor. Onlara ne kadar minnet ve şükran duysak yetmez. Bir kez daha Ramazan Bayramı arifesi vesilesiyle bu aziz vatan için can veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" dedi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:17 Kaynak: İHA
İzmit, Ramazan Bayramı, Hürriyet, Yaşam
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