Başkan Hürriyet, Şirintepe ve Cumhuriyet Mahallesi'ni inceledi - Son Dakika

Başkan Hürriyet, Şirintepe ve Cumhuriyet Mahallesi'ni inceledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, programlı olarak sürdürdüğü mahalle gezileri kapsamında Şirintepe ve Cumhuriyet mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Başkan Hürriyet, Şirintepe ve Cumhuriyet Mahallesi'ni inceledi, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, programlı olarak sürdürdüğü mahalle gezileri kapsamında Şirintepe ve Cumhuriyet mahallelerinde incelemelerde bulundu. .

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet mahalle ziyaretleriyle esnaf ve mahalleliyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Hürriyet son olarak Cumhuriyet Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Başkan Hürriyet'e Başkan Yardımcıları Dilek Yalçın ve Ünal Özmural, Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan, Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç, Çevre Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen, Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Yaman eşlik etti.

İlk etapta Cumhuriyet Mahallesi sokaklarını gezen Başkan Hürriyet, mahalle sakinleriyle sohbet etti, talep ve önerilerine kulak verdi. Başkan Hürriyet, "Vatandaşlarımızla sohbet etme ve sorunlarını doğrudan dinleme imkanı yakaladık. İzmit'in her sokağı için yılmadan usanmadan çalışıp, çözüm üretmeyi sürdüreceğiz. Hemşerilerimizin refahı ve mutluluğu bizim için çok kıymetli. Bu yüzden biz ekip olarak sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Daha sonra Şirintepe Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Hürriyet, mahallede yapılacak çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirerek, talep ve sorunları dinledi. Başkan Hüriyet, ardından Şirintepe Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarına kolaylık diledi. Başkan Hürriyet, sağlık çalışanlarından gelen talep doğrultusunda engelli vatandaşların tuvalet sorunu için adım atılacağını belirtti. - KOCAELİ

Başkan Hürriyet, Şirintepe ve Cumhuriyet Mahallesi'ni inceledi
Başkan Hürriyet, Şirintepe ve Cumhuriyet Mahallesi'ni inceledi
Başkan Hürriyet, Şirintepe ve Cumhuriyet Mahallesi'ni inceledi

Cumhuriyet, Şirintepe, Hürriyet, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Hürriyet, Şirintepe ve Cumhuriyet Mahallesi'ni inceledi - Son Dakika


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