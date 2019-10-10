KOCAELİ (İHA) – Şehir merkezindeki ve köylerdeki muhtarlarla bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Yaptığımız tasarruflarla belediyemizi iyi hale getiriyoruz" dedi.



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilçe sınırları içerisinde görev yapan muhtarlarla gruplar halinde bir araya gelmeye, onların istek, öneri ve şikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Başkan Hürriyet, gerçekleştirdiği son toplantısıyla birlikte 102 mahalle muhtarıyla görüşmelerini tamamlamış oldu. İzmit'in mahallelerinin geleceğinin konuşulduğu ve merkezde hizmet veren 25 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda Başkan Hürriyet'e Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut ve Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Süleyman Şen de eşlik etti.



Başkan Hürriyet tasarruf yaparak çok daha iyi hizmetlerin yapılacağını vurgulayarak, "Herkesin siyasi görüşü farklı olabilir ama hizmetin siyaseti olmaz. Hizmet noktasında herkesle el birliğiyle kent için çalışırsak o zaman yapılacak hizmetin çok daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış olacağız. Bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeye gayret ediyoruz. Yaptığımız tasarrufları hizmete dönüştürmeye çalışıyoruz" dedi.



Zamanla çok daha güzel işlerin yapılacağını da belirten Başkan Hürriyet, "5 yıllık zamanımız var. 5 yıl içerisinde en üst seviyede hizmet vermek için çalışıyoruz. Sizlerden ve vatandaşımızdan ricamız sabır, hoşgörü ve anlayış. Eksiklikleri bize açık yüreklilikle bildirmeniz çok önemli. Hata yaptığımızda bunu konuşabilmek önemli. İnanın hizmeti doğru iletmek adına gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



25 Mahalle muhtarının sırayla taleplerini, projelerini ve şikayetlerini dinleyen Başkan Hürriyet notlarını alarak ilgili müdürlüklerin görevlendirileceğini belirtti. Toplantıya katılan muhtarlar da vatandaşa hizmet etme noktasında fikir alışverişinin yapıldığı toplantının gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet'e teşekkür ettiler. - KOCAELİ