Son Dakika Haberleri: Başkan Hürriyet, "Tasarruflarımızı hizmete dönüştürüyoruz"
Son Dakika Güncel Başkan Hürriyet, 'Tasarruflarımızı hizmete dönüştürüyoruz'

Başkan Hürriyet, "Tasarruflarımızı hizmete dönüştürüyoruz"

21 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Şehir merkezindeki ve köylerdeki muhtarlarla bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Yaptığımız tasarruflarla belediyemizi iyi hale getiriyoruz" dedi.

Başkan Hürriyet,

KOCAELİ (İHA) – Şehir merkezindeki ve köylerdeki muhtarlarla bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Yaptığımız tasarruflarla belediyemizi iyi hale getiriyoruz" dedi.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilçe sınırları içerisinde görev yapan muhtarlarla gruplar halinde bir araya gelmeye, onların istek, öneri ve şikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Başkan Hürriyet, gerçekleştirdiği son toplantısıyla birlikte 102 mahalle muhtarıyla görüşmelerini tamamlamış oldu. İzmit'in mahallelerinin geleceğinin konuşulduğu ve merkezde hizmet veren 25 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda Başkan Hürriyet'e Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut ve Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Süleyman Şen de eşlik etti.


Başkan Hürriyet tasarruf yaparak çok daha iyi hizmetlerin yapılacağını vurgulayarak, "Herkesin siyasi görüşü farklı olabilir ama hizmetin siyaseti olmaz. Hizmet noktasında herkesle el birliğiyle kent için çalışırsak o zaman yapılacak hizmetin çok daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış olacağız. Bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeye gayret ediyoruz. Yaptığımız tasarrufları hizmete dönüştürmeye çalışıyoruz" dedi.


Zamanla çok daha güzel işlerin yapılacağını da belirten Başkan Hürriyet, "5 yıllık zamanımız var. 5 yıl içerisinde en üst seviyede hizmet vermek için çalışıyoruz. Sizlerden ve vatandaşımızdan ricamız sabır, hoşgörü ve anlayış. Eksiklikleri bize açık yüreklilikle bildirmeniz çok önemli. Hata yaptığımızda bunu konuşabilmek önemli. İnanın hizmeti doğru iletmek adına gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


25 Mahalle muhtarının sırayla taleplerini, projelerini ve şikayetlerini dinleyen Başkan Hürriyet notlarını alarak ilgili müdürlüklerin görevlendirileceğini belirtti. Toplantıya katılan muhtarlar da vatandaşa hizmet etme noktasında fikir alışverişinin yapıldığı toplantının gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet'e teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan harekat yorumu: Askerimizin yanındayım ama kafam rahat değil
Son Dakika: HDP'li Temelli ve Buldan'a operasyon hakkındaki açıklamalarından dolayı soruşturma başlatıldı 90'lık dedenin Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek sosyal medyayı salladı İçişleri Bakanı Soylu: Harekatın temel hedefi terörü tasfiye etmektir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 11:46:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Hürriyet, "Tasarruflarımızı hizmete dönüştürüyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]