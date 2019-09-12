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Başkan Hürriyet, Tavşantepe Cemevi iftarına katıldı

1 saat önce

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tavşantepe Cemevi tarafından düzenlenen Muharrem Orucu iftar programına katıldı.

Başkan Hürriyet, Tavşantepe Cemevi iftarına katıldı, System.String[]

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tavşantepe Cemevi tarafından düzenlenen Muharrem Orucu iftar programına katıldı.


Tavşentepe Cemevi Başkanı Aliekber İncesu, dernek üyeleri ve vatandaşların iftar sofrasına konuk olan Başkan Hürriyet'e CHP Belediye Meclis Üyesi Devrim Bal da eşlik etti. Vatandaşların davetinden duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Hürriyet, "Hz. Hüseyin ve bütün mazlumlar adına Muharrem Orucu tutan vatandaşlarımızın sofralarına misafir olduk. Rabbim tutulan oruçları kabul eylesin, birliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun" dedi.


Program sonrası vatandaşlarla sohbete dip çay içen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çocuklarla yakından ilgilenip, bol bol fotoğraf çektirdi. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:22 Kaynak: İHA
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