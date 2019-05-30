Son Dakika Haberleri: Başkan Hürriyet'ten çalışanlara maaş müjdesi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Hürriyet'ten çalışanlara maaş müjdesi

13 dakika önce

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bayram öncesi çalışanları sevindirdi.

Başkan Hürriyet'ten çalışanlara maaş müjdesi, System.String[]
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bayram öncesi çalışanları sevindirdi. Başkan Hürriyet'in talimatıyla belediye şirketinde çalışanların maaşları erken ödendi.

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre İzmit Belediyesi'nin BEKAŞ şirketinde çalışan 1015 işçiye Haziran maaşları tutarı olan 2 milyon 800 bin lira hesaplarına yatırıldı.

İzmit Belediyesi'nde kadrolu işçilerin 13 günlük devlet ikramiyesiyle sözleşmeden doğan bayram ikramiyesinin de ödendiği açıklandı. 191 kadrolu işçinin devlet ve bayram ikramiye tutarı olan yaklaşık 350 bin liranın banka hesaplarına yatırıldığı ve Cuma gününden itibaren çekilebileceği kaydedildi.

İzmit Belediyesi çalışanları, Başkan Hürriyet'e ödemeler için teşekkür ederek, "Bayram üstü bize büyük mutluluk yaşatan Başkanımızdan Allah razı olsun" dediler. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:23 Kaynak: İHA
İzmit Belediyesi, İzmit, Hürriyet, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi Son Dakika! Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı EPGİS akaryakıttaki indirimlerin ne zaman pompaya yansıyacağını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan internet erişim engeliyle ilgili açıklama: Sınırlandırılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 15:36:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Hürriyet'ten çalışanlara maaş müjdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]