Başkan Hürriyet'ten ekibiyle spor mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Hürriyet'ten ekibiyle spor mesaisi - Son Dakika

Başkan Hürriyet'ten ekibiyle spor mesaisi

7 saat önce

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Spor Müdürlüğü ekibi ile kentte yapılan ve yapılacak olan spor faaliyetlerini konuştu.

Başkan Hürriyet'ten ekibiyle spor mesaisi, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Spor Müdürlüğü ekibi ile kentte yapılan ve yapılacak olan spor faaliyetlerini konuştu.


İzmit Belediyesinde yaklaşık 6 ay önce kurulan ve önemli işlere imza atan Spor Müdürlüğü, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile spor mesaisi gerçekleştirdi. Kentin spor alanında gelişimi için önemli adımların atıldığı toplantıya Başkan Hürriyet'in yanı sıra Başkan Vekili Hakan Tanta, Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner, Spor Müdürü Mithat Ağa ve spor müdürlüğü personelleri katıldı.


6 ay önce kurulan Spor Müdürlüğü ile yapılan büyük çaplı toplantıda müdürlüğün amacı ve hedefleri konulu bir sunum gerçekleştirildi. Bütçenin de konuşulduğu toplantıda 6 ay boyunca yapılan tüm organizasyon ve faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Belediyeye ait olan spor tesislerinin konuşulduğu toplantıda ayrıca İzmit Belediyespor ve İzmit Belediyespor Gençlik Kulübü'nün geleceği hakkında fikir alışverişi yapıldı.


Spor Müdürlüğü yaptığı sunumda, bu zamana kadar yapılan etkinliklerin yanı sıra 2020 yılının geri kalanında gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlikler ve projeler hakkında Başkan Hürriyet'i bilgilendirdi. Gece geç saatlere kadar süren büyük çaplı toplantı ile İzmit'te spor alanında daha fazla başarılı işlere imza atılacağının sinyalleri verildi.


Tüm kentin yanı sıra özellikle çocuklara ve gençlere spor sevgisini aşılamayı amaç edinmiş olan Başkan Hürriyet, "Biz göreve geldiğimizden beri bu şehre spor sevgisini aşılamak üzere çalışmalar yaptık. Özellikle de çocuklara bu spor sevgisini kazandırmak için yarışmalar, turnuvalar düzenledik. İnanıyorum ki spor müdürlüğümüzle birlikte İzmit'imizi spor alanında daha da ileriye taşıyacak projelere imza atacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:01 Kaynak: İHA
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