Başkan Hürriyet'ten EYT'lilere destek

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Belsa Plaza önünde kurulan EYT çadırını ziyaret ederek İzmit Belediyesi olarak desteğe hazır olduklarını ifade etti.



İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Kocaeli Dernek Başkanı Zekeriya Akbulut'un öncülüğünde Belsa Plaza önünde kurulan EYT çadırını ziyaret etti. Başkan Hürriyet ziyareti sırasında EYT'li vatandaşlara İzmit Belediyesi olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. Başkan Hürriyet "Mağduriyetinizin giderilmesi noktasında verdiğiniz mücadelede sizleri destekliyoruz" dedi. - KOCAELİ