Başkan Hürriyet'ten Karşıyaka taraftarına jest

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Karşıyaka'dan mağlup ayrılan Kocaelisporlu taraftarlar için yapılan moral dolu harekete karşılık Karşıyaka taraftarına jest yaptı.



İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet 20 Ekim Çarşamba Günü oynanan Karşıyaka-Kocaelispor maçında Karşıyaka tribünlerin ve futbolcuların sergilediği dostluk hareketine kayıtsız kalmadı. Kocaelispor'un mağlubiyet aldığı maç sonrası kendi futbolcularına 'Formaları Çıkarın, Tribüne Atın' şeklinde seslenen Karşıyakalı taraftarların çağrısıyla yeşil siyahlı taraftarların aldığı formalara karşılık jest yaptı.



Takımlarını desteklemek üzere Derince Belediyespor karşılaşması için Kocaeli'ye gelen Karşıyaka taraftarları Kuruçeşme istikameti E5 üzerinde sürprizle karşılaştı. Başkan Hürriyet'in, ön tarafında 'İzmit Unutmaz 20.10.2019 Formaları Çıkarın Tribüne Atın' ve arka tarafında '41 Karşıyaka' yazılı özel formayla karşılanan taraftarlar büyük sevinç yaşadı.



İzmit Belediyesi adına hazırlanan özel forma Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa tarafından Karşıyakalı taraftarlara teslim edildi. Gördükleri ilgi ve vefa dolu hareket karşısında mutluluklarını dile getiren Karşıyaka taraftarları, yeşil siyah formanın kendileri için manevi değerinin çok büyük olduğunu ve derneklerine asacaklarını söyledi.



Karşıyakalı taraftarlar yaşanan güzel olay sonrası sosyal medya hesapları üzerinden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür mesajları yayınladı. Türkiye'nin dört bir yanında büyük yankı bulan iki takımın dostluk dolu karşılıklı jestleri 'Futbolda özlenen çok güzel hareketler bunlar' şeklinde yorumlandı. - KOCAELİ