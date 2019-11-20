Son Dakika Haberleri: Başkan Hürriyet'ten Kocaelispor taraftarına çağrı
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Başkan Hürriyet'ten Kocaelispor taraftarına çağrı

6 saat önce

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor taraftarlarını "Kocaelisporumuz'un Erokspor maçında her zamanki yerimde olacağım. ya siz" paylaşımı ile maça davet etti.

Başkan Hürriyet'ten Kocaelispor taraftarına çağrı, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor taraftarlarını "Kocaelisporumuz'un Erokspor maçında her zamanki yerimde olacağım. ya siz" paylaşımı ile maça davet etti.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor'un 24 Kasım'da Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı tarihi maç öncesi taraftara çağrıda bulundu. Hürriyet, şehrin dört bir yanındaki billboardlardan yaptığı çağrıda, "Kocaelisporumuz'un Erokspor maçında her zamanki yerimde olacağım. ya siz" diyerek tüm halkı Kocaelispor için büyük önem taşıyan maça davet etti. - KOCAELİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:32 Kaynak: İHA
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