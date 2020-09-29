Başkan Hürriyet'ten Kocaelisporlu eski futbolcuya hediye - Son Dakika

Başkan Hürriyet'ten Kocaelisporlu eski futbolcuya hediye

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelisporlu eski futbolcular Yalçın Kıldıran, Murat Doğansoy ve Ceyhun Güray'a şampiyonluk seti gönderdi.

Başkan Hürriyet'ten Kocaelisporlu eski futbolcuya hediye, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelisporlu eski futbolcular Yalçın Kıldıran, Murat Doğansoy ve Ceyhun Güray'a şampiyonluk seti gönderdi.

Forma, atkı, maske, anahtarlık ve şapkadan oluşan Kocaelispor şampiyonluk seti, Başkan Hürriyet tarafından Kocaelispor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan kişilere ulaştırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Kocaelispor formasıyla 1979-80 sezonunda şampiyonluk yaşayan Ceyhun Güray ile 1991-92 sezonunda şampiyonluk kupasını kaldıran Murat Doğansoy ve Yalçın Kıldıran'a şampiyonluk setini hediye etti. İzmit Belediyesi, Kocaelispor'un ilk şampiyonluğunu yaşadığı 1979-80 sezonunda orta sahada görev yapan Ceyhun Güray'ı doğum gününde ziyaret ederek Kocaelispor hediyelerini kendisine verdi. Kocaelispor'un kalbinde çok özel yeri olduğunu aktaran Ceyhun Güray, Başkan Hürriyet'in böyle anlamlı bir günde kendisini hatırladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

1991-92 sezonundaki şampiyonluk ve 1997 yılında kazanılan Türkiye Kupası'nda pay sahibi olan Kocaelispor'un unutulmaz sol beklerinden Yalçın Kıldıran, hediyelerin kendisi için büyük anlam ifade ettiğini belirtti. Kocaelispor formasıyla toplam 11 sezonda 149 maça çıkan Kıldıran, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'e duyarlılığından dolayı teşekkürlerini sundu. 1991-92 sezonunda elden edilen şampiyonlukta kadronun değişilmez ismi olan stoper Murat Doğansoy da kendisine hediye edilen Kocaelispor setini büyük bir mutlulukla aldı. Kocaelispor'un çok büyük bir camia olduğuna dikkat çeken Doğansoy, yeşil siyahı formaya gönül veren tüm taraftarlara selam söyledi. - KOCAELİ

Başkan Hürriyet'ten Kocaelisporlu eski futbolcuya hediye
Başkan Hürriyet'ten Kocaelisporlu eski futbolcuya hediye

Yalçın Kıldıran, Hürriyet, Ceyhun, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Hürriyet'ten Kocaelisporlu eski futbolcuya hediye - Son Dakika

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