Başkan Hürriyet'ten mancarlı pide ikramı - Son Dakika

Başkan Hürriyet'ten mancarlı pide ikramı

İzmit'in yerel tadı Mancarlı Pideyi tüm Türkiye'ye duyurmak adına çalışmalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyeye ait sosyal tesislerde vatandaşlara ücretsiz olarak mancarlı pide ikram etti.

Başkan Hürriyet'ten mancarlı pide ikramı, System.String[]

İzmit'in yerel tadı Mancarlı Pideyi tüm Türkiye'ye duyurmak adına çalışmalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyeye ait sosyal tesislerde vatandaşlara ücretsiz olarak mancarlı pide ikram etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesine kazandırdığı sosyal tesisleri Gülümse Kafe ve İzmit Belediyesinin işlettiği Yeni Cuma Çay Bahçesi'nde mancarlı pide ikramında bulundu. İzmit'in yerel tadı mancarlı pidenin İzmit halkıyla buluşması ise İzmit'in köylü kadınlarının usta ellerinden geçiyor. Sabah 6'da işe koyulan kadınlar özel olarak hazırlanmış doğal köy ürünleriyle pideleri odun ateşine verdikten sonra sıcak bir şekilde İzmit halkına ulaşmasını sağlıyor. İzmit Belediyesi sosyal tesislerinde ikram edilen pideler, İzmit halkından da tam not aldı.

Mancarlı pidelerin yapım aşamasını Durhasan Mahallesi solaklarda bizzat takip eden Başkan Hürriyet, "Mancarlı pide bizim için çok önemli. Mancarlı pideyi bu kentin marka yiyeceği, hatta Türkiye'nin yeni milli yiyeceği yapabiliriz demiştik. Bugün ilk adımı attık. Kadınlarımızın lezzetli ellerinden çıkmış mancarlı pideyi İzmitlilere ikram ediyoruz. İlk etapta İzmit Belediyesi Sosyal Tesisleri Gülümse Kafe ve Yeni Cuma Çay Bahçesi'nde her Çarşamba haftada bir gün olmak üzere ikramımız olacak. Sonrasında ise Mancarlı Pideyi çok daha büyük kitlelere tattırmak istiyoruz" dedi.

İzmit Belediyesi Gülümse Kafe Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Hürriyet, "İzmit bu tadın farkında varsın, bu tadı veren köy kadınlarının farkına varsın diye bugün bir başlangıç yaptık. Kadınlarımızın yaptığı bu işten dolayı para kazanmasını da amaçlıyoruz. Mancarlı pidemizi ilerleyen süreçte daha çeşitlendireceğiz. Marka değerini almak için çalışmalarımızı da başlattık. Pişmaniyenin yanı sıra mancarlı pideyi de gastronomi fuarlarında da sergilemek, tanıtmak istiyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Başkan Hürriyet'ten mancarlı pide ikramı
Başkan Hürriyet'ten mancarlı pide ikramı
Başkan Hürriyet'ten mancarlı pide ikramı

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, yerel, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Hürriyet'ten mancarlı pide ikramı - Son Dakika

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