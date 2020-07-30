Başkan Hürriyet'ten marketlere, dayanışma kampanyası teşekkürü - Son Dakika

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in korona virüs salgını üzerine ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği "Dayanışma Askısı" kampanyasına destek olan marketlere teşekkür belgesi ve Kocaelispor hediyeleri verdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde, Covid-19'dan ekonomik olarak olumsuz yönde etkilenen ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirilen "Dayanışma Askısı" kampanyasına marketler yoğun ilgi gösterdi. İzmit Belediyesinin yardımlaşmayı yaygınlaştırmak için yaptığı kampanyaya çok sayıda market destek verdi. Vatandaşlar da İzmit Belediyesi tarafından maketlere koyulan Dayanışma Askıları'na kendileri için yaptıkları alışverişin yanı sıra fazladan erzak satın alıp koyarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kampanyaya katılarak yardımlaşma duygusunu güçlendiren marketlere Fatma Kaplan Hürriyet imzalı teşekkür belgesi verildi. İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından da marketlere Kocaelispor armalı maske, anahtarlık ve araç askısı hediye edildi. Market sahipleri de dayanışmayı arttıran kampanyadan dolayı Başkan Hürriyet'e memnuniyetlerini iletti. - KOCAELİ