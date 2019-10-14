Son Dakika Haberleri: Başkan Hürriyet'ten Mehmetçiğe destek
Son Dakika Güncel Başkan Hürriyet'ten Mehmetçiğe destek

Başkan Hürriyet'ten Mehmetçiğe destek

1 saat önce

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, önceki akşam oynanan ve maç hasılatının Barış Pınarı Harekatı'nda olan Mehmetçik ve yakınlarına bağışlanan Kocaelispor maçında taraftarlara bilet aldı.

Başkan Hürriyet'ten Mehmetçiğe destek, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, önceki akşam oynanan ve maç hasılatının Barış Pınarı Harekatı'nda olan Mehmetçik ve yakınlarına bağışlanan Kocaelispor maçında taraftarlara bilet aldı.


Başkan Hürriyet, önceki akşam oynanan Kocaelispor- Kozan Belediyespor maçı için Kocaelispor Stadyumunda her zamanki yerini aldı. Maçı Hodri Meydan ile birlikte izleyen Başkan Hürriyet, kombinesi olmasına rağmen maçın hasılat gelirinin Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçiklere ve ailelerine bağışlanmasından dolayı gişeden bilet aldı.


Taraftarlardan teşekkür


Geliri Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçiklere gidecek olan maç hasılatı için gişeden biletini alan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, fazladan bilet alarak stada gelen taraftarlara hediye etmeyi unutmadı. Taraftarlar Başkan Hürriyet'e bu güzel hareketinden ötürü teşekkür etti. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:31 Kaynak: İHA
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