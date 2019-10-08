Başkan Hürriyet'ten Pişmaniye Festivaline katkı sağlayanlara teşekkür

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Pişmaniye Festivali'nde yer alan üreticiler ve sahne ekiplerine teşekkür etti



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 3-4-5 Ekim tarihlerinde düzenlenen Pişmaniye Festivali'nde emeği geçen Vaveyla Kukla Ekibi, Karikatürist Onur Karagöz, 41 Bando Ekibi, Sahne İzmit İstanbul Chef ve etkinliğe katılan pişmaniye firması sahipleriyle kahvaltıda bir araya gelerek teşekkür etti. Programa Hürriyet'in yanı sıra Vaveyla Kukla Ekibi'nden Hilal Akcan, karikatürist Onu Karagöz, 41 Bando ekibinden Ali Arslanoğlu, Sahne İzmit ekibinden Enis Üstüntaş, pişmaniye üreticileri katılım sağladı.



Kahvaltının ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "3 günlük pişmaniye festivalimizden sonra hem katılımcı üretimci arkadaşlarımıza ve sahnede yer alan arkadaşlarımıza teşekkür etmek istedik. Üretici arkadaşlarımızla hızlı bir şekilde koordine olarak, İzmit'imizin marka değerini yükseltecek bir etkinlik yapmak istedik" sözlerini kullandı. "Göreve geldiğimizden beri İzmit'imizin marka değerleri için projeler yapmaya çalışıyoruz" diyen Hürriyet, "Bu etkinliğin asıl ev sahibi üretici arkadaşlardır. Önümüzdeki yıllarda daha güzel bir proje yapmak istiyoruz. Seneye İzmit'in kurtuluşu ve pişmaniye festivalimizi birleştirmek istiyoruz. Aynı zamanda diğer kentlerden yöneticileri de davet edeceğimiz çok daha büyük bir etkinlik yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Seneye daha büyük bir organizasyon yapacaklarını ifade eden Hürriyet, "Bu etkinlikte halkımızdan da iyi tepkiler aldık. İnsanlarımız ekonomik krizin etkisiyle mutsuz durumda. Bu ortamda en azından halkımızın biraz olsun mutlu olması adına bu etkinlikleri düzenliyoruz. Etkinliğimizle birlikte kentimizdeki esnaflardan da olumlu tepkiler aldık. Bir kez daha bu etkinliğe katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Üniversiteyi aşağı indirmek gerekiyor diye seçim döneminde de sürekli bahsettim. Bu etkinliği de üniversiteden başlattık ve üniversite öğrencileri etkinliklere çok ciddi katılım sağladı. Kentimizin ivme kazanması açısından da üniversite öğrencilerin önemi büyüktür. Birçok öğrenci kenti görmeden gidebiliyor. Bu yüzden bütün etkinliklerimiz üniversite ile başlayacak ve o gençlerimiz de projelerimize dahil olacaktır" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Başkan Hürriyet'in konuşmasının ardından festivalde yer alan pişmaniye üreticileri de teşekkür etti. - KOCAELİ