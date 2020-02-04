Başkan Hürriyet'ten Tolga Eray için kök hücre bağışı çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Hürriyet'ten Tolga Eray için kök hücre bağışı çağrısı - Son Dakika

Başkan Hürriyet'ten Tolga Eray için kök hücre bağışı çağrısı

6 saat önce

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde yaptığı anlamlı çağrı ile ilik nakli bekleyen Tolga Eray için tüm kenti kök hücre bağışına davet etti.

Başkan Hürriyet'ten Tolga Eray için kök hücre bağışı çağrısı, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde yaptığı anlamlı çağrı ile ilik nakli bekleyen Tolga Eray için tüm kenti kök hücre bağışına davet etti.


İzmit Belediyesi Şubat ayı Meclis Toplantısı'nda 4 Şubat Dünya Kanser Günü ile ilgili bir konuşma yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kök hücre bağışı konusunda anlamlı bir kampanyaya öncülük etti. Kanserin dünya üzerindeki insan sağlığını en fazla tehdit eden hastalık olduğunu ifade eden Başkan Hürriyet, "Dünyada kanser hastalığı insan sağlığı için en büyük tehlikedir. Bu hastalığın ırkı, dini, ülkesi, büyüğü, küçüğü maalesef yok. Bölgemizdeki sivil toplum örgütleriyle ve bu konuda gönüllü vatandaşlarımızla birlikte mücadele etmek hem kanseri yenmede hem de toplum sağlığını oluşturmada çok önemli bir faktördür" dedi.


Kök hücre bağışının öneminin altını çizen Başkan Hürriyet, Kocaeli'de tedavisi süren bir hasta için anlamlı bir kampanyanın başlamasına imza attı. Başkan Hürriyet, "Şu anda Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde lösemi tedavisi gören 33 yaşındaki Tolga Eray'ın ihtiyacı olan ilik nakli için 5 Şubat Çarşamba günü İzmit Sanayi Sitesi Toplantı Salonundaki Kızılay istasyonuna giderek kök hücre bağışı yapmaya çağırıyorum" ifadelerini kullanarak yaptığı çağrı ile tüm kenti kök hücre bağışına davet etti.


Binlerce kanser hastasının kök hücre ve ilik nakli için beklerken zamanla yarıştığını söyleyen Başkan Hürriyet, "Ülkemizde binlerce ilik nakli bekleyen hastamız var. Beş dakikanızı ayırarak, üç tüp kan vererek bir insan kurtarabilirsiniz. Bütün vatandaşlarımızı bu anlamlı günde bu anlamlı çağrımıza destek vermeye davet ediyorum. 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nün bu hastalıkla ilgili farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ederek, bütün kanser hastalarına acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Hürriyet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:19 Kaynak: İHA
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