Son Dakika Haberleri: Başkan Hürriyet'ten vatandaşa kreş müjdesi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Hürriyet'ten vatandaşa kreş müjdesi

2 saat önce

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye bünyesinde Kreş Müdürlüğü kurulması için harekete geçti.

Başkan Hürriyet'ten vatandaşa kreş müjdesi, System.String[]
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye bünyesinde Kreş Müdürlüğü kurulması için harekete geçti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, seçim vaatleri arasında bulunan her mahallede kreş uygulamasını başlatmak için belediye bünyesinde Kreş Müdürlüğü kurulması için harekete geçti. Belediyenin çocuklar, kadınlar, gençler ve engelliler gibi grupların sosyal gereksinimlerinin karşılama yükümlülüğünün bulunmasından dolayı ve vatandaşlardan gelen yoğun talep sonrasında Kreş Müdürlüğü kurulması için çalışma başlatıldı.

Ailelerin, özellikle çalışan anneler için büyük önem arz eden kreş ihtiyacını gidermek için harekete geçtiklerini belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Seçim vaatlerimizin arasında her mahalleye kreş uygulaması vardı. Biz verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Maddi durumu yerinde olmayan ailelerin çocukları da kreşe gitsin istiyoruz. Bu kapsamda belediyemiz bünyesi Kreş Müdürlüğü kurulması teklifini Ağustos ayı meclis toplantımızda meclis üyelerimize sunacağız" dedi. - KOCAELİ
Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceset çıkan apartmanda koku çilesi! "Biz artık baş edemiyoruz, yardım edin" Ekonomiye doping olacak! Milyonları ilgilendiren reform paketi yasalaştı 4 bilezikle girdiği hayvancılık işinde servetine servet kattı İstanbul'da "Batı Nil Ateşli Virüsü" tehlikesi! Sivrisineklerden bulaşıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 17:07:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Hürriyet'ten vatandaşa kreş müjdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]