Başkan Hürriyet'ten vatandaşa yılbaşı alışverişi çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Hürriyet'ten vatandaşa yılbaşı alışverişi çağrısı - Son Dakika

Başkan Hürriyet'ten vatandaşa yılbaşı alışverişi çağrısı

6 saat önce

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşlara yılbaşı alışverişlerini esnaftan yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Başkan Hürriyet'ten vatandaşa yılbaşı alışverişi çağrısı, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşlara yılbaşı alışverişlerini esnaftan yapmaları konusunda çağrıda bulundu.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Caddesi'nde esnafla bir araya geldi. İzmit Belediyesi meclisi üyesi Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen, meclis üyesi Yaşar Kardaş, Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ve Türk Diyanet Vakıf Sen Kocaeli Şubesi eski Başkanı Numan Uysal'ın da yer aldığı ziyarette Başkan Hürriyet tüm pasaj esnaflarını ilk olarak dükkanlarında ziyaret ederek bol kazançlar diledi. Başkan Hürriyet, esnafların talepleri doğrultusunda pasaj içerisinde yapılması istenilen tasarım değişiklikleri ile ilgili olarak da incelemelerde bulundu.


Dükkan ziyaretleri sonrasında Karagöz İşhanı esnafı ile öğle yemeğinde bir araya gelen Başkan Hürriyet, tek tek istek ve talepleri değerlendirdi. Yılbaşı için hummalı bir hazırlık içerisinde olan esnafların kazançlarının arttırılması konusunda da çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Hürriyet, "Yeni yılı tüm kentimizle dayanışma ve beraberlik içinde karşılamak istiyoruz. Belediye önünde gerçekleştireceğimiz program ile hem esnafımız kazanacak hem vatandaşlarımız alışveriş için uzaklara giderek yorulmamış olacak. İşine dört elle sarılan, tüm ekonomik zorluklara rağmen kepenk indirmeyen tüm esnaflarımızın her zaman yanındayız ve en büyük destekçiyiz. Bu kentin sevdalısı tüm İzmitlilere çağrımdır. Gelin hep birlikte yeni yılda esnaflarımızdan alışveriş yapalım" dedi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
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