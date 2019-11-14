Başkan Hürriyet'ten Viyana'da İzmit daveti

Viyana'da İzmit'in tarihi ile ilgili bilgi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "En yakın zamanda Hoşgörü Kenti İzmit'e sizleri bekliyorum" dedi.



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Art Carnuntum Vakfı tarafından 8-11 Kasım tarihleri arasında Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen 30. Uluslararası Art Carnuntum Sempozyumu'na katılarak önemli temaslarda bulundu. Avusturya Dış İlişkiler Bakanlığı ve Aşağı Avusturya Eyaleti Kültür ve Bilim Departmanı tarafından desteklenen programda Başkan Hürriyet'e, İzmit Belediye Başkan Vekili Hakan Tanta, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Dilek Alp ve Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç eşlik etti.



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki heyet ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım'ı büyükelçilik makamında ziyaret etti. Ardından Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümü dolayısı ile Türkiye Cumhuriyeti Bratislava Büyükelçiliğinde, Büyükelçi Hatice Aslıgül Üğdül'ün ev sahipliğinde düzenlenen anma etkinliğine katıldı. İçerisinde İzmit tarihi açısından önemli eserler yer alan Arkeoloji Parkı'nı da ziyaret eden heyet, İzmit-Nicomedia 311 yazısının bulunduğu duvar, Carnuntum hoşgörü anıtı ve Roma döneminden kalan ve restore edilen Villa Urbana'da incelemelerde bulundu.



Art Carnuntum Vakfı Başkanı Prof. Dr. Piero Bordin'in ev sahipliğinde Avusturya'nın Petronell kasabasında bulunan Kulturfabrik Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda katılımcılara hitap eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, programa katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Hoşgörünün başkenti İzmit kentinin belediye başkanı olarak sizlere tüm İzmitlilerden selam getirdim. Doğasıyla, tarihiyle, yemekleri ve kültürü ile İzmit sizleri her zaman bekliyor. Burada sizlerin arasında olmaktan büyük sevinç duyuyoruz. En yakın zamanda Hoşgörünün Başkenti İzmit'e sizleri bekliyorum. Bu daveti ve mükemmel evsahipliği için Sayın Piero Bordin'e sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - KOCAELİ