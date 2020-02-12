Başkan Hürriyet'ten yardımsever gençlere destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Hürriyet'ten yardımsever gençlere destek - Son Dakika

Başkan Hürriyet'ten yardımsever gençlere destek

6 saat önce

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ihtiyaç sahibi aileler için yardım toplayan gençlerin çağrısına kayıtsız kalmadı.

Başkan Hürriyet'ten yardımsever gençlere destek, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ihtiyaç sahibi aileler için yardım toplayan gençlerin çağrısına kayıtsız kalmadı.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya üzerinden dezavantajlı çocuklar ve ailelerine yardım toplayan ve paylaşımlarına kendisini etiketleyen İzmitli esnaf Sefa Sılacı ve ekibine yardımların ulaştırılması konusunda destek verecek. Sosyal medya üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek amacıyla bir kampanya başlatan Sefa Sılacı, Başkan Hürriyet'i de paylaşımlarına etiketleyerek destek istedi. Sılacı ve ekibi sosyal medya paylaşımlarında, "Sizce bu saatte İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet buraya gelir mi? Bence saat kaç olursa olsun gelir" diyerek Başkan'a seslendi. Sefa Sılacı ve ekibinin çağrısına kayıtsız kalmayan Başkan Hürriyet, gençlere esprili bir dille "Tükkanda mısınız?" diye mesaj atarak konum bilgisi istedi. Sılacı'nın yardım toplama merkezine dönüşen işletmesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Hürriyet toplanan yardımların ulaştırılması konusunda gençlere yardım edeceklerini belirtti.


Tek başına başlattığı yardım kampanyasının çığ gibi büyüdüğünü belirten İzmitli esnaf Sefa Sılacı, "Kampanyayı sosyal medya hesabım üzerinden başlattım. Birden o kadar çok kişiden mesaj aldım ki inanamadım. Para değil erzak yardımı istedim ve hiç tanımadığım insanlar dükkanın kapısına yardım kolilerini bıraktılar. Şehir dışından bile birçok telefon aldım. Destek olması için kendisini paylaşımlarıma etiketlediğim Başkanım Fatma Kaplan Hürriyet sağ olsun yanımızda oldu. Yardımların ulaştırılması konusunda bize yardım edeceğinin sözünü verdi. Kendisine, şahsım ve yardımı dokunan herkes adına çok teşekkür ediyorum" dedi.


Gençlerin çağrısını duyan ve dükkanlarına giden İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, "Böyle güzel bir yardım kampanyasına imza atan gençlerimizin yanında olmak istedik. En ufak bir çağrıda bir olmayı başaran İzmitliler paylaşma konusunda yine kendilerini kanıtladılar. Yardım çağrısını duyup elindeki imkanlarla yardım eden herkese ve böyle güzel kalpli oldukları ve böyle bir yardım kampanyası oluşturdukları için gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Yardımların ulaştırılması konusunda elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:17 Kaynak: İHA
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