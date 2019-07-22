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Başkan Hürriyet, Üçyol esnafıyla buluştu

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Üçyol esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Hürriyet, Üçyol esnafıyla buluştu, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Üçyol esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet vatandaşları bire bir dinlemeye devam ediyor. Başkan Hürriyet "Anlat İzmit Söz Sizde" etkinlikleri kapsamında Üçyol esnafıyla buluştu. Üçyol Atatürk Heykeli Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlara buluşan Hürriyet vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarına karşı çözüm önerileri sundu. Programa Başkan Hürriyet'in yanı sıra bölgenin mahalle muhtarları, İzmit Belediyesi başkan yardımcıları, İzmit Belediyesi birim müdürleri de katıldı. Başkan Hürriyet programın ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Programda ilk olarak konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Elimizden geldiği kadar sorunları ve ihtiyaçları yerinde dinlemeye çalışıyoruz. Bu yüzden mahalle buluşmalarımıza 'Sen Anlat İzmit' dedik. Bu toplantılarla birlikte hem bir araya geliyoruz hem de eksiklikleri sorunu yaşayanlardan dinleyip, çözüm önerileriniz de yine bölge sakinlerinden dinliyoruz. Bu bölge benim yaşadığım bir mahalledir. Tüm dostlarımız burada bana kızı gibi sahip çıktılar. Beni böyle güler yüzle karşıladığınız için her birinize teşekkürlerimi sunuyorum. Sorunların hepsini birden çözemiyoruz. Ama öncelikle tasarruf etmeye ve şeffaf olmaya çalışıyoruz. Bütün projelerimizi ve programlarımızı canlı olarak yayınlıyoruz ki vatandaşımızda bilgi sahibi olsun" dedi.

Başkan Hürriyet'in ardından söz alan Üçyol esnafları bölgede yaşadıkları sorunları ve fikirlerini dile getirdiler. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:21 Kaynak: İHA
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