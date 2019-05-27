Son Dakika Haberleri: Başkan Hürriyet, vatandaşlarla buluşuyor

Başkan Hürriyet, vatandaşlarla buluşuyor

3 saat önce

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, iftar sonrasında sokakta vatandaşlarla bir araya gelip dondurma yedi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Hürriyet, vatandaşlarla buluşuyor, System.String[]
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, iftar sonrasında sokakta vatandaşlarla bir araya gelip dondurma yedi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sık sık kentin sokaklarında vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Hürriyet, son olarak iftar yemeği sonrasında Yürüyüş Yolu'nda vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti. Sahura kadar vatandaşlarla birlikte keyifli zaman geçiren Hürriyet, dondurma yiyip, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Başkan Hürriyet, "Herkesin belediye başkanı olarak sokaklarda vatandaşlarımızla bir arada olmak, onlarla sohbet etmek bizim için büyük keyif. Her zaman sokakta vatandaşların arasında olduk, iyi günlerinde kötü günlerinde her zaman bizi yanlarında hissetmelerini istedik" dedi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:16 Kaynak: İHA
Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit, Hürriyet, Yaşam
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