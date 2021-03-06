Başkan Hürriyet, yönetmen koltuğuna oturdu - Son Dakika

Başkan Hürriyet, yönetmen koltuğuna oturdu

06.03.2021 11:37
Başkan Hürriyet, yönetmen koltuğuna oturdu, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 'Leyla Hanım' film setini ziyaret etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 'Leyla Hanım' film setini ziyaret etti. Yönetmen koltuğuna oturan Başkan Hürriyet çekimleri izlerken, oyuncu ve set ekibine kolaylık dileyerek, filmi merakla beklediğini belirtti.

İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan, İzmit'in efsane başkanı Leyla Atakan'ın hayatını konu alan 'Leyla Hanım' filminin çekimleri başladı. Seti ziyaret ederek tüm ekibe kolaylık dileyen Hürriyet, yönetmen koltuğuna oturdu. Filmde geçen bir araba sahnesinin çekimlerine tanık olan Başkan Hürriyet, filmi merakla beklediğini ifade etti. Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Leyla Hanım film yönetmeni Mustafa Yılmaz, "50 yıl önce hem İzmit'e hizmet eden hem de kadın hakları konusunda Türkiye'de büyük mücadeleler veren ve 3 yıllık görev süresi içerisinde mesai arkadaşlarıyla birlikte şehit olan Leyla Atakan'ın hayatını filme döküyoruz. Ne güzel ki böyle bir çalışmayı yapmak 50 yıl sonra yine aynı makamda oturan bir kadın belediye başkanına nasip oldu. Biz de bu çalışmayı onunla birlikte yönetmekten son derece mutluyuz. Yazın İzmit'ten hareketle Türkiye genelinde belki de uluslararası platforma çok keyifle izlenecek bir iş çıkartmış olacağız" dedi. - KOCAELİ

Başkan Hürriyet, yönetmen koltuğuna oturdu
Başkan Hürriyet, yönetmen koltuğuna oturdu
Başkan Hürriyet, yönetmen koltuğuna oturdu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Hürriyet, yönetmen koltuğuna oturdu - Son Dakika


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