Başkan Hürriyet, zeybek ekibine teşekkür etti - Son Dakika

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bin kişilik zeybek performansları ile destek olan kulüp hocaları ve onların nezdinde tüm oyunculara teşekkür etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bin kişilik zeybek performansı sergileyen kulüp hocalarını Kafe'de gerçekleştirilen kahvaltı programında ağırladı. Hürriyet, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen zeybek gösterisinde destek oldukları için kulüp hocalarına ve onların nezdinde tüm oyunculara teşekkür ederek kendilerine plaketlerini takdim etti. Kendisinin de eski bir halk oyuncusu olduğunu söyleyen Başkan Hürriyet, "Çok anlamlı bir günde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda bize verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Kentin dört bir tarafından genciyle yaşlısıyla birçok insanı bir araya getirmenizle oluşturulan zeybek gösterisi gerçekten çok kıymetliydi. Sizin emeklerinizle, sizin öncülüğünüzle gerçekleşti. Kocaeli'de bu etkinlikte emeği geçen tüm hocalarıma ve öğrencilerine tüm İzmitliler adına tekrardan çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hürriyet konuşmasının devamında, "Böylesi güzel bir etkinliğin İzmit'te yapılmış olması da benim için ayrı bir gurur. Naçizane halk oyunlarıyla ilgilenmiş biri olarak halk oyunları camiası ile birlikte böyle güzel ve ses getiren bir etkinliğe imza atmamız beni çok mutlu etti. Hala insanlar bu gösteri için teşekkür ediyorlar. Siyaset üstü bir oluşum, siyaset üstü bir etkinlik. 29 Ekim gibi çok anlamlı bir günde, Atamızın en sevdiği oyunun İzmit'te sergilenmiş olması sizlerin eseri. Emeğinize, yüreğinize sağlık" diye konuştu.

Halk oyunlarının kendisi için çok kıymetli olduğunu belirten Hürriyet, "İzmit Belediyesi olarak halk oyunları etkinliklerine olabildiğince destek vermeye gayret edeceğiz. Sizlerin çalışmalarında, gençlerimizin ihtiyaçlarında, hangi ilçe olduğu fark etmeksizin yanınızda olmaya çalışacağım. Beraber olduğumuz sürece çok daha güzel etkinliklere imza atacağımıza inanıyorum. İzmit Belediyesinin kapıları sanat, kültür, spor alanında faaliyet gösteren herkese açık. Sizlerle yol yürümek, bu kente değer katacak sanatsal faaliyetler yapmak bizim önceliğimiz. Umarım çok daha güzel projelerle bir araya geleceğiz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ