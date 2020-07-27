Başkan Hüseyin Beyoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gece belediyeye ait temizlik aracının yakıldığı caddedeki esnafı ziyaret etti.

Beyoğlu esnaf ile görüşmesinde saldırının halkın malına ve huzuruna yapıldığını dile getirerek ilçede 20 yıl sonra hizmet belediyeciliği gelmesinin terör odaklarını rahatsız ettiğini söyledi.

Bağlar halkının kendi belediyesine sahip çıkmasının sevindirici olduğunu belirten Beyoğlu, 20 yılda yapılmayan hizmetleri 16 ayda yaparak ilçede büyük bir değişime imza attıklarını vurguladı.

Beyoğlu, belediyeye sahip çıkan vatandaşlara ve tüm kesimlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bağlar halkımızın malını, huzurunu ve hizmetini hedef alan bu tür hain saldırılar beyhude çabalar olarak kalacaktır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın rotasını çizdiği bu kutlu dava ve hizmet mücadelesinde yolumuza her zamankinden daha kararlı bir şekilde devam edeceğiz."