Başkan Hüseyin Beyoğlu, hain saldırıda yaralanan askeri ziyaret etti - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında yaralanan Astsubay Muhammed Dal'ı ziyaret etti.

Bismil ilçesindeki baba ocağında Dal'ı ziyaret eden Beyoğlu burada yaptığı konuşmada, askerin yurtiçi ve yurt dışındaki kararlı mücadelesine değinerek, şöyle dedi:

"Sizlerin kahramanca mücadelesi sayesinde ülkemiz ayakta kalıyor. İdlib'te rejim tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Vatan size minnettardır." diye konuştu.