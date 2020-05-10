Başkan Hüseyin Beyoğlu şehit annelerini ziyaret etti - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Şehit polis memuru Şehmus Karakut'un annesi Enzile Karakut ve şehit uzman çavuş Mikail Daşçı'nın annesi Fatma Daşçı'yı evinde ziyaret eden Beyoğlu, çiçek ve hediye takdim edip Anneler Günü'nü tebrik etti.

Başkan Beyoğlu, vatan için canını feda eden şehit yakınlarına herkesin sahip çıkmasını isteyerek, şöyle konuştu:

"Biz de şehitlerimizin kıymetli annelerini ziyaret ederek cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik ve her konuda yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Peygamber efendimizin hadislerinde cennetin ayaklarının altında olduğunu buyurduğu annelik inancımız gereği kutsaldır. Şehitlerimizin annelerinin yanı sıra bir çok annemizi ziyaret ederek hayır dualarını aldık."