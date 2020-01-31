Başkan Hüseyin Doğan: "Allah ülkemize bir daha deprem acısı yaşatmasın" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Hüseyin Doğan: 'Allah ülkemize bir daha deprem acısı yaşatmasın' - Son Dakika

Başkan Hüseyin Doğan: "Allah ülkemize bir daha deprem acısı yaşatmasın"

6 saat önce

Emet Belediyesi tarafından Elazığ depremi için başlatılan "Acınız Acımızdır" isimli kampanya dahilinde vatandaşlardan toplanan yardımlar Kütahya AFAD İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Başkan Hüseyin Doğan:

Emet Belediyesi tarafından Elazığ depremi için başlatılan "Acınız Acımızdır" isimli kampanya dahilinde vatandaşlardan toplanan yardımlar Kütahya AFAD İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Emet belediyesi çok amaçlı salonunda kurulan deprem bağış masasında vatandaşların yoğun katlımla gerçekleştirdikleri yardımları teslim alınırken, nakdi yardımda bulunmak isteyen çok sayıda vatandaşa da bankalar aracılığı ile yardım yapılması için destek verildi.


Her zaman olduğu gibi Gazi Emet halkının üzerine düşeni fazlası ile yerine getirerek kampanyaya destek verdiğini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan," Cumhurbaşkanlığımızca yardım kampanyalarının AFAD vasıtası ile yapılması yönünde yapılan açıklamaların ardından bizlerde Emet belediyesi olarak üzerimize düşen vazifeyi, gerçekleştirdik. Deprem bölgelerimizin acil ihtiyacı olan battaniye ve elektrikli ısıtıcıların ve yardımların toplanarak İl AFAD müdürlüğümüz vasıtası ile deprem bölgesine ulaştırılması adına çalışma başlattık. 'Acınız Acımızdır' sloganı ile başlatılan kampanyamıza değerli Emet ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdiler. Hepsinden Allah razı olsun. Toplanan tüm yardımları bugün AFAD İl Müdürlüğümüze görevli personellerimiz teslim etti. Yardım yapan tüm vatandaşlarımızın yardımlarını rabbim kabul etsin. Yüce Allah ülkemize bir daha deprem acısı yaşatmasın. Bu vesile ile tekrar depremde hayatını kaybeden


vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dilerken, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum "dedi. - KÜTAHYA

Deprem, Emet, AFAD, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:12 Kaynak: İHA
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