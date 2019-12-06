Son Dakika Haberleri: Başkan Hüseyin Doğan: "Bıkmadan, yorulmadan Emet için çalışmaya devam ediyoruz"
Son Dakika Yaşam Başkan Hüseyin Doğan: 'Bıkmadan, yorulmadan Emet için çalışmaya devam ediyoruz' - Son Dakika

Başkan Hüseyin Doğan: "Bıkmadan, yorulmadan Emet için çalışmaya devam ediyoruz"

7 saat önce

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'ı Ankara'da makamında ziyaret ederek Emet'te var olan sorunları istişare ettiler.

Başkan Hüseyin Doğan:

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, DSİ Genel Müdürü Mevlüt AydınAnkara'da makamında ziyaret ederek Emet'te var olan sorunları istişare ettiler.


Ankara ziyaretlerinde resmi kurumaları ziyaret ederek Emet ile ilgili projeleri takip ettiklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Bu amaçla DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın;ı makamında ziyaret ettik. Gölet, Emet çayı İslahı, kanal projesi, taş tahkim konularında genel müdürümüzle istişarelerde bulunup taleplerimizi ilettik. Bıkmadan yorulmadan Emet için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.


Daha sonra Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan ve İller Bankası yetkililerine de ziyaretlerini gerçekleştiren Başkanlar, Emet içme suyu başta olmak üzere devam eden çeşitli konularda proje takipleri yapıp, yeni projelerini ilettiler. - KÜTAHYA

Hüseyin Doğan, Mevlüt Aydın, Emet, CEO, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sabaha karşı geçiş üstünlüğü maddesi değiştirildi! Artık vekiller kırmızı ışıkta geçebilecek
Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor! Turistler tekne turu yaptı Can Yaman kendisiyle röportaj yapan İspanyol kadın muhabire asıldı Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:25:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Hüseyin Doğan: "Bıkmadan, yorulmadan Emet için çalışmaya devam ediyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]