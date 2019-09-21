Son Dakika Haberleri: Başkan Hüseyin Doğan: "Hak kaybı değil, yetki devri var"
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Başkan Hüseyin Doğan: "Hak kaybı değil, yetki devri var"

37 dakika önce

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet'in termal turizm gelişim belgesinin iptalinin gerekçeli kararını ve izlenecek yol haritasını açıkladı.

Başkan Hüseyin Doğan:

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet'in termal turizm gelişim belgesinin iptalinin gerekçeli kararını ve izlenecek yol haritasını açıkladı.


Doğan, Emet ilçesinin termal turizm gelişim belgesinin iptali üzerine Ankara'da bakanlık ve genel müdürlük düzeyinde yapılan çalışmaların ardından basın açıklaması yaptı.


Hüseyin Doğan, "Hak kaybı değil, yetki devri var. Krizi fırsata çevirerek Emet'in termal turizm sit'i kaldırmış olarak daha geniş alanlara turizm yatırımlarını yayacağız. Emet ilçemizde turizm alanlarının dışında ve çevresinde, gelişime müsait olmadığı için belgenin iptal edildiğini, bu durumun kesinlikle hak mahrumiyeti yaratmayarak bilakis yeni turizm alanları belirleme adına belediye ve meclisin elini güçlendirdiği açıktır" dedi. - KÜTAHYA

Hüseyin Doğan, Kütahya, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:34 Kaynak: İHA
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