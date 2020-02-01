Başkan Hüseyin Doğan: Yunan vekile Emet Cevizdere'yi hatırlatırım" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Hüseyin Doğan: Yunan vekile Emet Cevizdere'yi hatırlatırım' - Son Dakika

Başkan Hüseyin Doğan: Yunan vekile Emet Cevizdere'yi hatırlatırım"

6 saat önce

Kütahya'nın Emet İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Doğan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyı kınadı.

Başkan Hüseyin Doğan: Yunan vekile Emet Cevizdere'yi hatırlatırım

Kütahya'nın Emet İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Doğan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyı kınadı.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos'un Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağımıza yaptığı saygısızlığa büyük tepki gösterdi. Doğan'ın talimatı ile Emet belediye binasına Türk bayrağı asıldı.


Yunanistan'ın küstah vekiline ülkenin dört bir yanından tepkiler yağarken, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'da belediye binasına Türk bayrağını astırarak tepkisini dile getirdi. Başkan Doğan belediye sosyal medya hesabında daha önce Mehmet Akif Ersoy anma haftasında, diğer ilçe idarecileri ile birlikte okuduğu İstiklal Marşının kıtası video paylaşımı ile birlikte yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Avrupa Parlamentosu genel kurul toplantısında şanlı bayrağımıza karşı saygısızlık yapan kendini bilmez, hadsiz, ırkçı Yunan milletvekilinin bu hareketini şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Haddini bilmez Yunan vekile, şanlı bayrağımız ve vatanımız için Emet'in efelerinin Cevizdereyi atalarına mezar ettiğini, ecdadımızın atalarını İzmir'den Ege'nin serin sularına döktüğümüzü hatırlatmak isterim. Şehitlerimizin kanından rengini almış bayrağımız kutsaldır. Ecdadımızın bizlere en büyük emanetidir. Aziz Türk milleti ve şanlı ordumuz devletine, bayrağına ve kutsal emanetlere hassastır. Kimse bu aziz milletin sabrını denemeye kalkmasın." - KÜTAHYA

Hüseyin Doğan, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:48 Kaynak: İHA
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