Başkan Hüseyin Keskin: Siz evde kalın, biz hizmetinizdeyiz - Son Dakika

Sultanbeyli Belediyesi, ilçede tek başına yaşayan ve kimsesi olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara günde 2 öğün sıcak yemek götürüyor. Belediyenin yemekhanesinde pişirilen yemekler hijyen ve sağlık kurallarına uygun şekilde 65 yaş ve üstü komşularına teslim ediliyor.

Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinden dolayı Sultanbeyli Belediyesi de bir dizi çalışma başlattı. Tek başına yaşayan ve yardım edecek kimsesi olmayan ilçe sakinlerinin önce evleri dezenfekte edildi ve ardından gıda, temizlik gibi temel ihtiyaçları karşılandı. Bu tedbirlere ilaveten belediye 65 yaş üstü ilçe sakinlerinin evlerine günde 2 öğün de yemek servis etmeye başladı. Yaklaşık 1 haftadır başlayan uygulama vatandaşları memnun etti.

"EVLERİNİ DE DEZENFEKTE ETTİK"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, evde tek başına yaşayanlar için günde 2 öğün yemek götürdüklerini ifade etti. Salgına karşı açıklanan kurallara herkesin riayet etmesinin önemine değinen Başkan Keskin, "Sultanbeyli Belediyesi olarak ilçemizde gereken önlemleri hızla aldık. Siz evde kalın, biz hizmetinizdeyiz. Devletimizin açıkladığı tedbirlerle inşallah bu salgının yayılmasını önleyeceğiz. Diğer taraftan 65 yaş ve üstünde olan tek başına yaşayan yaşlılarımızın evlerini dezenfekte ettik. Her gün evlerine 2 öğün yemek götürüyoruz. Onlardan aldığımız dua işlerimizin bereketi oluyor. İnşallah bugünleri de geride bırakacağız ve daha da güçlü olarak yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.