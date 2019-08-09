Son Dakika Haberleri: Başkan Hüseyin Tosun'un Kurban Bayramı mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Hüseyin Tosun'un Kurban Bayramı mesajı

1 saat önce

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kurban Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Hüseyin Tosun'un Kurban Bayramı mesajı, System.String[]

Kurban Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımlayan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun; "Paylaşmanın ve yardımlaşmanın güçlendiği dini günlerimizden birisi olan Kurban Bayramı'na bir kere daha kavuşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Kurban Bayramı paylaşmaktır, kardeşliktir. Fedakarlığın simgesi olan Kurban ibadeti, insanları birbirine yaklaştıran, komşumuzu akrabalarımızı gözetmemize vesile olan anlamlı bir ibadettir. Bu bayram bizlere düşen görev muhtaçlı hanelere sevgimizi taşımaktır. Bu bayramda akrabalarımızı ziyaret ederken hiç tanımadığımız evlerin sofralarında bereket bulacağız. Hem kazancımızdan, hem gönlümüzden fedakârlık etmemiz gereken bu günlerin bir başka önemi de Hac'dır. Kabe'de milyonlarca Müslümanın ellerini semaya kaldıracağı bu günlerin ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederek, Hac ibadeti için kutsal topraklarda olan hemşerilerime ibadetlerin kabul olması dileğiyle selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli hemşerilerimin ve İslam Alemi'nin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, sağlık, huzur ve mutlulukla dolu, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün olduğu, nice bayramları birlik ve toplum olarak kenetlenerek geçirmek diyorum. Kurban Bayramımızın hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum" diye konuştu.

Kurban Bayramı, Hüseyin Tosun, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:11 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle test ediliyor
Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar çelik eldivenle korunacak. Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 13:23:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Hüseyin Tosun'un Kurban Bayramı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]