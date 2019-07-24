Başkan İbaş, başarılı sporcuları ödüllendirdi
54 dakika önce
Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, "15 Temmuz Şehit ve Gazilerini Anma Turnuvası"nda dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.
Yağlıdere Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:46 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Yaşar İbaş
, "15 Temmuz Şehit ve Gazilerini Anma Turnuvası"nda dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.
İbaş, Çanakkale
'de 19-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "15 Temmuz Şehit ve Gazilerini Anma Turnuvası"nda dereceye giren Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Kulübü yöneticileri ve sporcularını makamında kabul etti.
İbaş, turnuvada altın madalya kazanan Mehmet Akif Çıtlak ve Gürkan Kağan Kılıç ile gümüş madalya elde eden Semih Volkan Gökçek'i kutladı.
Konukları ile bir süre sohbet eden İbaş, sporcuları altınla ödüllendirdi.
Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! İzdiham yaşandı Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) 1 Türk diplomatın öldüğü Erbil saldırısının görüntüleri ortaya çıktı Şehit oğlunun isminin alt geçide verildiğini gören aile yere çöküp ağladı