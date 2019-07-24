Son Dakika Haberleri: Başkan İbaş, başarılı sporcuları ödüllendirdi
Son Dakika Spor Haber

Başkan İbaş, başarılı sporcuları ödüllendirdi

54 dakika önce

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, "15 Temmuz Şehit ve Gazilerini Anma Turnuvası"nda dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

Başkan İbaş, başarılı sporcuları ödüllendirdi, System.String[]
Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, "15 Temmuz Şehit ve Gazilerini Anma Turnuvası"nda dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.
İbaş, Çanakkale'de 19-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "15 Temmuz Şehit ve Gazilerini Anma Turnuvası"nda dereceye giren Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü yöneticileri ve sporcularını makamında kabul etti.
İbaş, turnuvada altın madalya kazanan Mehmet Akif Çıtlak ve Gürkan Kağan Kılıç ile gümüş madalya elde eden Semih Volkan Gökçek'i kutladı.
Konukları ile bir süre sohbet eden İbaş, sporcuları altınla ödüllendirdi.
Yağlıdere, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! İzdiham yaşandı Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) 1 Türk diplomatın öldüğü Erbil saldırısının görüntüleri ortaya çıktı Şehit oğlunun isminin alt geçide verildiğini gören aile yere çöküp ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 14:40:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan İbaş, başarılı sporcuları ödüllendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]