Başkan İbrahim Yusuf Turanlı, sporcularla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan İbrahim Yusuf Turanlı, sporcularla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan İbrahim Yusuf Turanlı, sporcularla bir araya geldi

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta ilçe stadını ziyaret ederek, burada idman yapan Kahta02 Spor oyuncularıyla bir araya geldi.

Başkan İbrahim Yusuf Turanlı, sporcularla bir araya geldi, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta ilçe stadını ziyaret ederek, burada idman yapan Kahta02 Spor oyuncularıyla bir araya geldi.


Başkan Turanlı, stadın eksiklerin giderilmesi için belediye olarak hazır olduklarını söyledi.


Turanlı, "Kahta02 Spor tesislerinde idman yapan futbolcu kardeşlerimi ziyaret edip, öneri ve taleplerini aldım.Kahta02 Spor yöneticileri ile istişarede bulunduk. Stadımızın bazı eksikleri vardı bu eksiklerin. Tamamlanması için Belediye olarak çalışmalarımızı başlatacağız. Kahta02 Spor Yönetici, futbolcu ve taraftarlarımızı tebrik eder, önümüzdeki karşılaşmalarda başarıların devamını dilerim" diye konuştu. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:09 Kaynak: İHA
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