Başkan İduğ, Altaylı taraftarların ziyareti sırasında önemli mesajlar verdi

BORNOVA BELEDİYESİ OLARAK TÜM İZMİR KULÜPLERİNE EŞİT MESAFEDEYİZ

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, tüm İzmir kulüplerine eşit mesafede olduklarını söyledi. Altaylı taraftarların ziyareti sırasında konuşan Başkan İduğ, önümüzdeki sezon Göztepe ve Altınordu'nun Bornova Stadı'nda oynamaya devam edeceğini belirterek, "Fikstür uygun olduğu zamanlarda Türkiye Futbol Federasyonu da izin verirse siyah-beyazlı takımı da Bornova'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız" dedi.

Altay'ın Bornovalı taraftarları Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret etti. Başkan İduğ, TFF 1. Lig'de mücadele eden siyah-beyazlı ekibi yeni sezonda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda izlemek istediklerini söyleyen taraftarlara Göztepe ve Altınordu ile Bornova Belediyesi arasındaki protokolü hatırlattı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir statta iki takımın oynamasına müsade ettiğini söyleyen İduğ, bu konuyu Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile de görüştüğünü hatırlatarak, "Önümüzdeki sezon Göztepe ve Altınordu Bornova'da oynamaya devam edecek. Ancak fikstürün uygun olduğu zamanlarda Altayımızı da Bornova'da ağırlamak bizleri mutlu eder" diye konuştu.

ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ İNSANLARIMIZA SPOR YAPTIRMAK

Bornova sınırlarında 45 amatör kulübün faaliyet gösterdiğini hatırlatan Başkan Mustafa İduğ, Onlara da bütçemizden sınırlı oranda yardımda bulunabiliyoruz. Öncelikle çocuklar ve gençler olmak üzere Bornovalıların spor yapmasına olanak tanımamız gerekiyor. Bu doğrultuda profesyonel kulüplerin alt yapılarına da destek veriyoruz" dedi. Tüm İzmir kulüplerine eşit mesafede olduklarına dikkat çeken Başkan İduğ, "Her zaman olduğu gibi tüm kulüplerimize kapımız açık ve hepsinin başarılı olması en büyük dileğimiz. Bornovamızda Altay'a olan sevgiyi ve taraftar potansiyelini de herkes biliyor. İlerleyen süreçte özellikle alt yapı ve tesisleşmeye yönelik ortak projelerimiz olacak" dedi.

KANUNLARA UYMAK ZORUNDAYIZ

Kanunlara uygun olan her türlü talebi memnuniyetle karşılayacaklarını ifade eden Dr. Mustafa İduğ, "Bilmenizi isterim ki; kulüplerin taraftarlarına otobüs veremiyoruz. Çünkü bu yasal değil. Belediyemiz geçtiğimiz yıllarda bu taleplere olumlu yanıt vermiş ancak bu durum bize büyük sıkıntı yarattı. Sayıştay raporlarına olumsuz olarak yansıdı" diye konuştu.