Üye Girişi
Başkan İduğ BELGEM öğretmenleriyle buluştu - Son Dakika

Başkan İduğ BELGEM öğretmenleriyle buluştu

03.06.2021 09:12
Başkan İduğ BELGEM öğretmenleriyle buluştu, System.String[]

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği verdikleri BELGEM'i (Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi) daha da büyüteceklerin söyledi.

BELGEM'de hedef 12 bin öğrenci

BELGEM yöneticileri ve öğretmenleri ile bir araya gelen Başkan İduğ, "Eğitim ön önemli önceliklerimiz arasında. Bu nedenle Bornova merkezde aldığımı binayı da BELGEM'in merkez binası olarak değerlendirip yararlanan öğrenci sayısını 3 bin 500'den 12 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız Bornova'daki 60 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin yüzde 20'sine ulaşmak. Bu hedef doğrultusunda eğitimci kadromuzu da genişleteceğiz" dedi.

Gelişmeye ve yeniliklere açık olmalıyız

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, BELGEM'de görevli yönetici ve öğretmenlerle Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenen çalıştayda buluştu. Yüzyüze eğitime ara verilen 15 aylık pandemi süresince yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan İduğ, BELGEM'in yeni dönemde daha etkin çalışabilmesi amacıyla eğitimci kadrosunun da kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

2019 yılında hayata geçirdikleri Dijital Sınıf Projesi ile 40 binin üzerinde öğrenciye on-line eğitim desteği verdiklerine dikkat çeken Başkan Mustafa İduğ şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgını öncesi hayata geçirdiğimiz Dijital Sınıf uzaktan eğitim konusunda ne derece öngörülü olduğumuzu ortaya koydu. Eğitimde dijitalleşmenin önemi bu süreçte çok daha iyi anlaşıldı. Gelişmeye ve yeniliklere açık olmalıyız. Genç eğitimciler olarak sizlerin de bu konuda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor.

Geleceğimiz olan çocuklarımız daha iyi eğitim alması için bu konuda sizlere her türlü desteği desteği vereceğiz. Unutmayalım ki; Gelişen ve değişen dünyada petrol ve altından değerli olan şey bilgi ve veridir. Çalışmalarımızı daha sistemli bir şekilde yürütmeli, donanımızı arttırarak mümkün olabildiğince fazla çocuğumuza ulaşmalıyız."

Toplantıda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren ve görüşlerini dile getiren öğretmenler de kendilerine bu fırsatı veren Başkan Mustafa İduğ'a teşekkür etti.

Mustafa İduğ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan İduğ BELGEM öğretmenleriyle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz seçime gidecek ilçede tartışma yarattı AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz seçime gidecek ilçede tartışma yarattı İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna eşinin adını koyacak İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna eşinin adını koyacak Camdan atlamak üzereydi, yakınları kurtardı! O anlar saniye saniye görüntülendi Camdan atlamak üzereydi, yakınları kurtardı! O anlar saniye saniye görüntülendi Lanetli olduğunu düşündükleri bez bebek yüzünden rahat uyku uyuyamıyorlar Lanetli olduğunu düşündükleri bez bebek yüzünden rahat uyku uyuyamıyorlar WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı

Son Dakika Haberleri
10:01 Rize'ye haziran ayında kar yağdı, görenler telefonlarına sarıldı
09:40 AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz seçime gidecek ilçede tartışma yarattı
09:31 Ev sahibi, parasını alamayınca kiracıyı bıçakladı
09:28 Sedat Peker ile ilgili ses getirecek iddia: Bazı siyasetçi, vekil ve gazetecilere 24 ayar altın tespih hediye etmiş
09:20 TBMM'den geçti, yeniden yapılandırılacak! Vergi, harç ve SGK prim borçları olanlar dikkat
09:19 İş yerinde arkadaşlarıyla sohbet ederken, camdan aşağı düştü! O anlar saniye saniye görüntülendi
09:18 Lanetli olduğunu düşündükleri bez bebek yüzünden rahat uyku uyuyamıyorlar
09:17 Sadakatsiz'in sezon finali nefes kesti! Asya ve Derin'in aracı uçurumdan uçtu
09:13 WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü
09:11 Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu
Rize'ye haziran ayında kar yağdı, görenler telefonlarına sarıldı Rize'ye haziran ayında kar yağdı, görenler telefonlarına sarıldı         
10:01
Ev sahibi, parasını alamayınca kiracıyı bıçakladı Ev sahibi, parasını alamayınca kiracıyı bıçakladı         
09:31
Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmak için anlaştı Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmak için anlaştı         
09:23
TBMM'den geçti, yeniden yapılandırılacak! Vergi, harç ve SGK prim borçları olanlar dikkat TBMM'den geçti, yeniden yapılandırılacak! Vergi, harç ve SGK prim borçları olanlar dikkat         
09:21
Sadakatsiz'in sezon finali nefes kesti! Asya ve Derin'in aracı uçurumdan uçtu Sadakatsiz'in sezon finali nefes kesti! Asya ve Derin'in aracı uçurumdan uçtu         
09:17
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
09:12
Ümit Özat, Emre Belözoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı Ümit Özat, Emre Belözoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı         
00:15
Sosyal medyadan atıştılar! Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kocasakal tepkisi Sosyal medyadan atıştılar! Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kocasakal tepkisi         
22:19
Photoshop'u eline yüzüne bulaştıran Seren Serengil'den yeni hata! Bu kez göbek deliğini yok etti Photoshop'u eline yüzüne bulaştıran Seren Serengil'den yeni hata! Bu kez göbek deliğini yok etti         
21:56
Kimler yok ki! Ünlüler, korona yasaklarını delince orman kapısından kaçmaya çalıştı Kimler yok ki! Ünlüler, korona yasaklarını delince orman kapısından kaçmaya çalıştı         
21:52
Fransa'da kriz! Polis, itfaiye, ambulans gibi acil hatlar çöktü Fransa'da kriz! Polis, itfaiye, ambulans gibi acil hatlar çöktü         
21:37
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti         
15:47
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı         
13:34
Davayı kaybeden Metin Şentürk, eski eşi Fulya Kalkavan'a 4 milyon TL nafaka ödeyecek Davayı kaybeden Metin Şentürk, eski eşi Fulya Kalkavan'a 4 milyon TL nafaka ödeyecek         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 10:05:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan İduğ BELGEM öğretmenleriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement