Başkan İduğ'dan dostluk maçında 2 gol - Son Dakika

Bornova'da dostluk kazandı

Bornova Belediye Meclis üyeleri ve Bornovalı muhtarlar halı saha maçında stres attı.

Koronavirüs pandemisiyle mücadelede sergiledikleri başarılı ve uyumlu çalışmayla örnek teşkil eden Bornova Belediyesi idarecileri, muhtarlarla yeşil sahalarda karşı karşıya geldi. Bir dönem futbol oynayan ve çeşitli futbol kulüplerinde yöneticilik görevlerinde bulunan Başkan İduğ ve siyasetçiler yoğun çalışma temposuna halı saha maçıyla kısa bir mola verdi.

Keyifli anlara sahne olan maçta 2 golle yıldızlaşan Başkan İduğ, aralarında Bornova Kaymakamı Fatih Genel'in de olduğu taraftarlardan büyük alkış aldı. Centilmenlik içerisinde geçen bol gollü maçın ardından her iki takımın oyuncuları taraftarları selamladı.

Spora teşvik

Koronavirüs pandemisiyle eve kapanmak zorunda kalan Bornovalıları teşvik etmek için böyle bir maç düzenlediklerini dile getiren Başkan İduğ, "1 yılı aşkın süredir eskisine göre daha hareketsiz bir hayat sürüyoruz. Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte biraz daha rahatladık. Sporcu kenti Bornova'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için birçok projeye imza attık. Bu maçla da bir yandan stres attık, bir yandan da Bornovalılara spor yapmaya teşvik etmek istedik" diye konuştu.