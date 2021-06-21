Başkan İduğ'dan masterlere: - Son Dakika

Bir dönem başkanlığını da yaptığı Bornova Masterler Derneği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan İduğ, "Bornovamıza 3. Lig yakışır" dedi.

Bornova Masterler Derneği'nin Olağan Genel Kurul toplantısı Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde yapıldı. Toplantı da konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, eski futbolcu olarak kendisinin de bir dönem Bornova Masterler Derneği'nin başkanlığını yaptığını hatırlatarak, "Böyle bir ailenin bireyi olmak benim için büyük mutluluk. Yaşadığınız sıkıntılarını ve neler yapmak istediğinizi içinizden biri olarak çok iyi biliyorum. Ben artık Bornovamızın profesyonel liglerde temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu için sizin gibi emektarların öncülüğünde birlik olmalıyız. Alsancak Stadı açıldığında Altay ve Altınordu Bornova'dan ayrılacak. Bir Bornova takımın 3. Lig'e çıkması ve maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynama zamanı yaklaşıyor. Bornova'ya yakışan budur. Bunun için ne destek gerekiyorsa vermeye hazırız" diye konuştu. Tesisleşme ve alt yapının önemine dikkat çeken Başkan İduğ, Bornova Şehir Stadı'nı yenileyerek bambaşka bir görünüme kavuşturacaklarını belirterek, tribünlerin altındaki bir bölümü Bornova Masterler Derneği'ne tahsis edeceklerini de söyledi.

-